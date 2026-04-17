Две проучвания показват 5 партии в парламента, три на са ръба

17 април 2026, 8:24 часа 201 прочитания 0 коментара
60% избирателна активност на предсрочните парламентарни избори на 19 април в неделя. Това предвижда проучване на „Алфа Рисърч“, проведено в периода 13-15 април , проведено със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Пред БНТ Павел Вълчев от "Алфа Рисърч" посочи, че се очаква около 3, 3 милиона избиратели да отидат до урните. Още: Защо има спад в подкрепата за Румен Радев: Говори Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

72% от гласуващите са решили за кого да гласуват още в началото на кампанията. 12% ще решат в последния момент. 16% вземат решение за кого да гласуват по време на кампанията.

Тези, които се ориентират в хода на кампанията отиват към Прогресивна България (40%). 49% очакват еднопартийно управление. 33% не вярват, че някоя партия ще има мнозинство. 

Кой за кого ще гласува и коя партия е на ръба?

Още: "Алфа Рисърч" за политическия пъзел: Пет партии влизат в парламента, други се борят със зъби и нокти

34,2% ще гласуват за „Прогресивна България“, 19,5 % за ГЕРБ, 11,6% за ПП-ДБ, ДПС печели 9,4%, 5,8% получават „Възраждане“, БСП-Обединена левица с 4% е на ръба. ГЕРБ запазват твърдото си ядро.

ПП-ДБ губят част от мобилизираната подкрепа от зимните протести. По-висока избирателна активност прави трудно прескачане на бариерата.

"Сияние" печели гражданска активност с 3,2%. ИТН са с 1,7%, АПС с 1,3%. Голямата интрига не е за първото място, а кои партии ще влязат в парламента.

"Самостоятелно една партия няма да може да управлява, а ще трябва да търси мнозинство", отчете Павел Вълчев от "Алфа Рисърч". 

Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра“ добави, че се очаква избирателна активност с над 3 млн. души. Отваря се ножицата между „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС. Пет сигурни партии влизат в парламента и три са на ръба – БСП-Обединена левица, „Сияние“ и МЕЧ“, отчете Симеонов.

Първан Симеонов наблюдава какво ще е представянето на ДПС.

"Колкото повече вдига резултата си първия, толкова по-малки стават шанса на малките партии да влязат. Това вече е политологичен въпрос. Сега чисто социлогически да кажем няколко важни неща. Вероятно ще има вот за победителя и вот за най-малкото зло", посочи Първан Симеонов. 

Това, което се вижда е положителен тренд при Румен Радев, а въпросът при ГЕРБ е дали това, което се вижда на повърхността на проучванията, е дали ще се запази или не. 

Първан Симеонов се пошегува, че тези партии, които са на ръба - МЕЧ, "Сияние" и БСП винаги има скрити лимонки. 

Данните са на агенция "Мяра" за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице", с таблети, сред 1002 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

Още: Проучване: Нова партия да управлява страната и каква е подкрепата за Радев

Антон Иванов
Още от Политика
