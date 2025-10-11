''Държавността е изтървана": Вежди Рашидов с критики към управляващите

Бившият министър и скулптор Вежди Рашидов заяви, че институциите у нас са подкопани — според него „държавността е изтървана“ и текущият хаос е средство за поддържане на властово влияние. Припомняме, че Рашидов беше и председател на Народното събрание, но беше принуден да подаде оставка и като депутат, напусна и ГЕРБ, заради абсурден език що се отнася до домашното насилие: "Има и сега закони. К‘во чешеме езици? Всички к**ви се събудиха да се сетят, че са били преди 15 години изнасилвани. Като с оня американския режисьор (визира Харви Уайнстийн), където го направиха на маймуна" - Още: Вежди Рашидов се отказва да бъде депутат

Той изрази мнение по NOVA, че когато институциите се разпаднат, се създава среда, в която управляващите използват безпорядъка, за да задържат позиции и да манипулират общественото мнение.

Рашидов призова за възстановяване на нормалните функции на държавата и възстановяване на доверието между граждани и институции, като посочи, че всяко незаконно действие или злоупотреба трябва да бъде разглеждано и наказвано без значение кой е извършителят.

