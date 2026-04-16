Ефектът "Не подкрепям никого": Предизборната илюзия на гневния избирател (СНИМКИ)

Броени часове до края на предизборната кампания за 52-ото Народно събрание и последни дни за размисъл преди изборите на 19 април. Actualno.com продължава да ви представя важните въпроси и ключовите им отговори, които трябва да имаме предвид преди да излезем да упражним правото си на глас.

Протестният вот

Феноменът "Не подкрепям никого" не е нов за политическата действителност у нас. С поредицата от предсрочни парламентарни избори и появата на редица нови политически субекти, неговия първоначален формален замисъл като вид протестен вот сякаш отслабва с времето. От политологична гледна точка тази опция е по същество легитимен негативен вот - той позволява на гласоподавателя да упражни своето активно избирателно право, без да делегира властови ресурс на съществуващите политически субекти.

Чисто технологично основното разграничение, което често убягва в публичното пространство, е разликата между действителен глас и глас, който участва в разпределението на мандатите. На практика гласът за "никого" е действителен и подпомага общата избирателна активност. При парламентарни избори обаче тези гласове се изолират от изчисленията за разпределение на местата в Народното събрание и за пресмятане на 4-процентната бариера за влизане в парламента.

И още - броят на гласовете "Не подкрепям никого", които ще бъдат пуснати в неделя, може да повлияе върху успеха или неуспеха на бъдещ национален референдум. Според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предложението, предмет на референдум, се смята за прието, ако са изпълнени две условия:

Участвали са не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание;

Гласувалите с "Да" са повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

Защо съществува?

Опцията "Не подкрепям никого" беше добавена с промени в Изборния кодекс през 2016 г. С тях гласуването на избори беше обявено за задължително, като имаше предвидена санкция под формата на заличаване от избирателния списък при неупражняване на избирателното право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид. Опцията беше въведена като алтернатива за гражданите, които са длъжни да гласуват по закон, но не припознават нито един от кандидатите в бюлетината като свой представител.

Една година след като поправките влязоха в сила, Конституционният съд обяви налагането на санкция при негласуване за противоконституционно и я отмени. Въпреки че на практика вече няма никакви последствия за гражданите при негласуване, в чл. 3 на Изборния кодекс продължава да пише, че "гласуването е задължително", а изборът "Не подкрепям никого" още присъства в интегралната бюлетина. Така ще бъде и в неделя.

Очакванията

И на предстоящите избори процентът, заявили предпочитанията си за "Не подкрепям никого" варира между 1,7-2%, според данни на "Тренд" и "Алфа рисърч" в проучванията им от последния месец. При наличието на немалко на брой нови партийни субекти, които ще дебютират на предстоящите избори.

На последните парламентарни избори през октомври 2024 г. общо 82 619 души отбелязаха протестната опция, което е съизмеримо с населението на цял немалък областен град като Сливен. На вота през лятото на 2024 г. пък "Не подкрепям никого" са отбелязали близо 64 хиляди души.

