Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Левски стартира офанзива по привличането на ас на Локомотив Пловдив

01 юни 2026, 12:35 часа 314 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски стартира офанзива по привличането на ас на Локомотив Пловдив

Ръководството на Левски ще стартира офанзива по привличането на един от основните футболисти на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 18-годишния младежки национал на България – Севи Идриз. Това съобщиха колегите от „Ма Телеграф“. Очаква се в следващите дни шефовете на „сините“ да се свържат с колегите си от „Лаута“, за да изпратят официално запитване за правата на талантливия младок.

Севи Идриз може много скоро да облече екипа на Левски

Интерес към Севи Идриз има и от страна на ЦСКА, но много по-вероятно той да подсили Левски. Причината е, че ръководствата на „сините“ и „смърфовете“ са в отлични взаимоотношения като в последните години редица футболисти на „черно-белите“ продължиха кариерите си на стадион „Георги Аспарухов“. Последният пример е централният нападател Хуан Переа, който пристигна в Левски именно от Локомотив Пловдив.

ЦСКА Локомотив Пловдив Анжело Мартино Севи Идриз

Крилото се представи на много високо ниво през изминалия сезон

Севи Идриз е юноша на Локомотив Пловдив, но през 2022-ра премина в ЦСКА 1948. Там крилото се подвизава в третия отбор на тима от Бистрица. В крайна сметка той бе закрит от ръководството на „червените“ и тийнейджърът се завърна на „Лаута“. През изминалия сезон фланговият футболист записа 26 мача за „смърфовете“ във всички турнири. В тях той реализира 5 попадения, а също така направи и 3 асистенции. От началото на 2026-та Идриз е част от младежкия национален отбор на България.

ОЩЕ: Левски брои 1 милион евро за нападател на изпаднал от елита на Нидерландия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Локомотив Пловдив Севи Идриз
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес