Левски стартира офанзива по привличането на ас на Локомотив Пловдив

Ръководството на Левски ще стартира офанзива по привличането на един от основните футболисти на Локомотив Пловдив. Става въпрос за 18-годишния младежки национал на България – Севи Идриз. Това съобщиха колегите от „Ма Телеграф“. Очаква се в следващите дни шефовете на „сините“ да се свържат с колегите си от „Лаута“, за да изпратят официално запитване за правата на талантливия младок.

Севи Идриз може много скоро да облече екипа на Левски

Интерес към Севи Идриз има и от страна на ЦСКА, но много по-вероятно той да подсили Левски. Причината е, че ръководствата на „сините“ и „смърфовете“ са в отлични взаимоотношения като в последните години редица футболисти на „черно-белите“ продължиха кариерите си на стадион „Георги Аспарухов“. Последният пример е централният нападател Хуан Переа, който пристигна в Левски именно от Локомотив Пловдив.

Крилото се представи на много високо ниво през изминалия сезон

Севи Идриз е юноша на Локомотив Пловдив, но през 2022-ра премина в ЦСКА 1948. Там крилото се подвизава в третия отбор на тима от Бистрица. В крайна сметка той бе закрит от ръководството на „червените“ и тийнейджърът се завърна на „Лаута“. През изминалия сезон фланговият футболист записа 26 мача за „смърфовете“ във всички турнири. В тях той реализира 5 попадения, а също така направи и 3 асистенции. От началото на 2026-та Идриз е част от младежкия национален отбор на България.

ОЩЕ: Левски брои 1 милион евро за нападател на изпаднал от елита на Нидерландия