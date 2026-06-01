Любимец на “Герена“: “Поздравявам Левски за титлата, те изживяха много“

Българският национал и доскорошен футболист на Левски Марин Петков говори пред медиите преди контролната среща на България с Черна гора. През зимата Петков си тръгна от “Герена“, като беше трансфериран в клуба от Саудитската професионална лига Ал Таавун. Обратно в България, той отбеляза този момента като точния да честити титлата на бившия си отбор. Марин Петков е юноша на Левски, като игра за първия отбор от 2019 г.

Марин Петков: “В последните 6 години те преживяха не по-малко“

Ето какво каза Марин Петков: “Тук е моментът да честитя чаканата титла на всички фенове на Левски, вече бившите ми съотборници и хората в клуба – масажисти, доктор, терапевти и всички, които са около отбора. В последните 6 години те преживяха не по-малко от всички фенове. Те изживяха много и трябва да бъде отдадена тяхната чест“. Петков подчерта, че всички в клуба имат голяма заслуга за спечелената титла и тя не е важна само за футболистите, треньорите и феновете, а за всички, които по някакъв начин са свързани с клуба.

Марин Петков изигра 210 мача за Левски

За годините, които Марин Петков изкара в Левски той записа 210 мача, в които вкара 41 гола и даде 16 асистенции. Той беше част от състава, който спечели Купата на България през сезон 2021/22. През настоящия сезон за “сините“ Петков изигра 27 мача във всички турнири, в които се разписа 9 пъти и даде 2 голови подавания. През зимата той премина в клуба от Саудитска Арабия Ал Таавун срещу 1 милион евро. Сега той попадна в селекцията на Александър Димитров за приятелските срещи на България срещу Черна гора и Молдова. Първата ще се изиграе днес, на 1 юни, от 19:00 ч. на стадион “Христо Ботев“ в Пловдив.

