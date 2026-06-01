Програма на Левски за лято 2026: контроли | дати | часове | ТВ излъчване

Футболният шампион на България Левски няма време за губене и още на 10 юни ще стартира предсезонна подготовка за новата кампания 2026/27. "Сините" си осигуриха участие в първия квалификационен кръг на Шампионска лига, който ще се проведе на датите 7/8 юли и 14/15 юли. Това означава, че столичани ще имат около месец, за да се подготвят за първото си изпитание в евротурнирите за новия сезон.

Кога и къде да гледаме контролите на Левски за сезон 2026/27

Програмата на Левски за лятната подготовка за новия сезон вече е ясна. На 10 юни Левски ще проведе първата си тренировка за новия сезон. Заниманието ще се състои на стадион "Георги Аспарухов" и ще започне в 18:00 часа. Традиционните медицински изследвания на футболистите са насрочени за 10 и 11 юни. А на 14 юни "сините" пътуват за Правец, където ще проведат летния си подготвителен лагер, който ще продължи до 30 юни.

В рамките на подготовката Левски ще изиграе четири контролни срещи:

19 юни – „Академик“ (Свищов)

23 юни – „Етър“ (В. Търново)

27 юни – „Ботев“ (Враца)

30 юни – „Радник“ (Сурдулица, Сърбия)

Последната контрола срещу Радник ще се играе на стадион "Георги Аспарухов". Началните часове на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително и ще бъдат посочени в тази статия, която ще се обновява при нова информация. Очаква се контролите на Левски да се излъчват на живо в социалните канали на Левски в YouTube и Фейсбук.

