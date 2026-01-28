Съветът за мир на Тръмп официално приветства България като учредител, макар да няма ратификация от парламента

България беше приветствана като учредителен член на Съвета за мир на Доналд Тръмп, въпреки че няма ратификация на подписания документ за участието ни от страна на Народното събрание, което е задължително. Инициативата на американския президент, която често е наричана ООН-2, не привлече нито една друга държава от Европейския съюз освен нас и Унгария на Виктор Орбан заради общия бойкот на ЕС срещу териториалните амбиции на републиканеца.

"Съветът за мир приветства България като учредителен член на нашата разрастваща се международна организация", гласи официалното съобщение в акаунта на Съвета за мир в социалната мрежа X.

Съветът за мир беше основан за наблюдаване на примирието в Ивицата Газа, но ще се разшири и до други конфликти по света. За палестинския анклав върховен представител е българският дипломат и бивш външен министър Николай Младенов.

The Board of Peace welcomes Bulgaria as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/buTkFWaxx3 — Board of Peace (@BoardOfPeace) January 28, 2026

Спорната поява на Росен Желязков и подписът под Съвета за мир

Правителството в оставка беше остро разкритикувано заради действията си, когато на Световния икономически форум в Давос премиерът в оставка Росен Желязков застана до Доналд Тръмп, проруски настроения унгарски премиер Виктор Орбан и други лидери, подписвайки документа за присъединяване към Съвета за мир.

Такива решения се одобряват първо от Народното събрание. Външният министър Георг Георгиев вече заема позиция, че парламентът трябва да отложи ратификацията за неопределен период от време.

Държавите, които имат желание да станат постоянни членове на Съвета за мир в Ивицата Газа, да внесат поне по 1 милиард долара, предвижда проектът за структурата на органа, чиято цел ще бъде възстановяването на палестинската територия. Българското членство, потвърдено от премиера в оставка Росен Желязков, е със срок от три години, без задължение за вноска от 1 млрд. долара, каквато се предвижда за постоянните членове. На срещата си в Давос с него Николай Младенов подчерта, че в устава на Съвета за мир финансовият принос на държавите участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.

Снимка: Getty Images

Останалите основополагащи членове в Съвета за мир са Аржентина, Армения, Азербайджан, Албания, Бахрейн, Беларус, Камбоджа, Ел Салвадор, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Монголия, Мароко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, ОАЕ, Узбекистан, Виетнам.

Прави впечатление участието на Минск - беларуският диктатор Александър Лукашенко вече е горд член на съвета четири години след като предостави територията си на Владимир Путин и армията му като плацдарм за инвазия в Украйна: Гордо до Желязков и Тръмп: Беларус влезе в Съвета за мир.