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Енергийният министър стана военен: Няма опасност за България, но има риск

08 октомври 2026, 8:19 часа 860 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Енергийният министър стана военен: Няма опасност за България, но има риск

Това, което и премиерът потвърди - няма непосредствена опасност за националната сигурност, така че се създават определени рискове. С Румъния и Турция ще се потърси подкрепа от НАТО за изследване на инцидента с ударените кораби в Черно море. Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова, която се превърна в това интервю в министър на отбраната по неволя. Още: За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

Ще ни защитят и енергийно

По думите ѝ тази рискова ситуация има ефект върху критичната енергийна инфраструктура. Важно е да бъде защитена основната критична енергийна инфраструктура и се изпълняват редица мерки за нейното опазване, успокои енергийният министър. 

Тя добави, че има известни рискове за страната, но в момента няма нещо критично, което да застрашава програмите във връзка с търсенето и проучването в Черно море. 

АЕЦ "Козлодуй" и съдбата му

Ива Петрова посочи, че цялостното планиране и блоковете на централата - за тяхната работа оказва ефект ниското ниво на река Дунав. "В момента ще има планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", следим ситуацията и се надявам да преминаваме през ситуацията сравнително спокойно", каза енергийният министър. 

Обследват се и мерки, които да доведат алтернативни захранвания с воден ресурс. От гледна точка ситуацията с нивото на река Дунав, има допълнителни системи за охлаждане на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", посочи Ива Петрова. 

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Тя вярва, че България няма да има проблеми през предстоящия зимен сезон.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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