Убийството на Илиян Филипов:

За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

08 октомври 2026, 8:00 часа 1251 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

Йотова и Радев трябва да са много ниски да не подразнят русофилите с констатацията, че Русия е ударила двата търговски кораба в Черно море, защото основният корпус от избиратели на двамата са русофили. Това заяви лидерът на ДСБ и о.з. генерал Атанас Атанасов пред bTV. Той е убеден, че тактиката на Радев и Йотова е да се налагат проверки и да се отложи във времето резултатът - за да минат изборите за президент и да не се наруши русофилският вот за Йотова.

"Това е като Тодор Живков - дайте да се снишим, докато отмине бурята", убеден е Атанасов. Според него, сега с КСНС се затварят нещата, защото е отхвърлено предложение за изслушване на премиера и министъра на отбраната в парламента.

Още: КСНС не даде отговор чии са дроновете в Черно море: Без чл. 4 на НАТО и без нота до Русия (ВИДЕО)

Кой подкрепи решението на вчерашния КСНС - "Прогресивна България" и леко изненадан съм от поведението на ГЕРБ, продължи Атанасов. "Румен Радев се опитва да си удържи имиджа на натовски генерал, където съюзниците му нямат доверие, а в България си е обикновен русофил", каза лидерът на ДСБ.

Атанас Атанасов подчерта, че съюзническата ни лоялност в НАТО е много важна, защото сами не можем да се защитим. Той попита какво налага ДАНС да отваря 5-6 териториални дирекции вместо досегашните 28 звена (решение на Министерския съвет), защото това променя структурата и каза, че 5 години като президент Румен Радев е имал решаващ глас в кадровата политика на службите. "С едната ръка чистят, с другата подреждат лоялни хора", заяви опозиционният политик. Искаме осветяване на процесите в службите - "Не може да се създават условия да обслужват новата социологическа партия".

Още: Трагедията в Черно море: Обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Атанас Атанасов КСНС русофили война Украйна ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес