За дроновете и корабите в Черно море: ГЕРБ защо подкрепи? Радев си е русофил - думи на Атанас Атанасов

Йотова и Радев трябва да са много ниски да не подразнят русофилите с констатацията, че Русия е ударила двата търговски кораба в Черно море, защото основният корпус от избиратели на двамата са русофили. Това заяви лидерът на ДСБ и о.з. генерал Атанас Атанасов пред bTV. Той е убеден, че тактиката на Радев и Йотова е да се налагат проверки и да се отложи във времето резултатът - за да минат изборите за президент и да не се наруши русофилският вот за Йотова.

"Това е като Тодор Живков - дайте да се снишим, докато отмине бурята", убеден е Атанасов. Според него, сега с КСНС се затварят нещата, защото е отхвърлено предложение за изслушване на премиера и министъра на отбраната в парламента.

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Кой подкрепи решението на вчерашния КСНС - "Прогресивна България" и леко изненадан съм от поведението на ГЕРБ, продължи Атанасов. "Румен Радев се опитва да си удържи имиджа на натовски генерал, където съюзниците му нямат доверие, а в България си е обикновен русофил", каза лидерът на ДСБ.

Атанас Атанасов подчерта, че съюзническата ни лоялност в НАТО е много важна, защото сами не можем да се защитим. Той попита какво налага ДАНС да отваря 5-6 териториални дирекции вместо досегашните 28 звена (решение на Министерския съвет), защото това променя структурата и каза, че 5 години като президент Румен Радев е имал решаващ глас в кадровата политика на службите. "С едната ръка чистят, с другата подреждат лоялни хора", заяви опозиционният политик. Искаме осветяване на процесите в службите - "Не може да се създават условия да обслужват новата социологическа партия".

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