Ерата "Бойко Борисов" приключи: С огромен спад на гласовете ГЕРБ са се запътили към "дъното"

Ерата "Бойко Борисов" приключи. След 20 години хегемония корабът ГЕРБ се запъти стремглаво към дъното. Така коментира изборните резултати на своя Фейсбук профил редприемачът Мирослав Джоканов.

Според данните от екзит половете разликата между първата и втората партия е огромна. Резултатът на "Прогресивна България" на Румен Радев е между 37,5 и 39%, а резултатът на ГЕРБ - между 14.8% и 16.2%.

"Радев ще трябва да съгражда мостове, които изгори"

Според Джоканов най-важното от изборния ден е, че МВР си е свършило работата, прокуратурата е "дъно", а Радев е върнал много хора до урните.

"В същото време не си направи сметките правилно и сега ще се наложи да съгражда мостове, които сам изгори. Избирателите масово гласуват с машини. Наративът за "мадурките" вече е губещ. Свръхконспиративният и истеричен тон на Възраждане - също", коментира предприемачът.

"ГЕРБ никога повече няма да е първа сила"

Джоканов е категоричен, че ерата "Бойко Борисов" е приключила.

"Илюзията за всесилния генерал Бойко Борисов се пропука. Видя се, че в ГЕРБ има опортюнисти, седнали на масата с намерение да са там, само докато и за тях има "парче от баницата". Само че г-н Борисов вече не е в позиция да гарантира кметски стол, място в общ. съвет и обществена поръчка. Съответно част от партийния контингент започна тихомълком да напуска кораба", смята той.

"ГЕРБ никога повече няма да са първа сила в България. Дори бих казал, че в момента, в който се появи консервативна проевропейска партия на хоризонта, ГЕРБ ще паднат до едноцифрен резултат", прогнозира той.

Джоканов публикува графика на гласовете на ГЕРБ по години, от която се вижда, че спадът е огромен. От 40% подкрепа, с която ГЕРБ са дошли на власт през 2009 г., днес са останали едва 15%.