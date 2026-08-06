Факторът "Пеевски и Борисов" като оценка за управлението на Радев и кой ще е президент

Премиерът Румен Радев наистина доста натрупа самочувствие, че е безалтернативен. Той успя да преодолее и темата с бюджета, и Безмер – кризи, които при друго управление щяха да са много тежки. Това заяви журналистът на БНР Силвия Великова. "Българските граждани са страшно отвратени от всички останали на политическия терен", каза Великова, като добави, че пропуски на Радев, които евентуално биха били направени от други, нямаше да бъдат простени на другите.

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Новата власт е по-обрана в комуникацията – минаха годините, в които бяхме бомбардирани сутрин с бомбастични твърдения, които се оправдаваха до вечерта, с което се създаваше усещане за динамика, включи се и социологът Кънчо Стойчев. "Който и да дойде на власт, на нас, българските граждани, ще ни се вижда бавно", каза още Стойчев, който изрази мнение, че е по-добре да се действа по-бавно и внимателно. Въпросът е дали "със стари муцуни ще правим нов бардак", опонира Мирослав Севлиевски, отдавна познат като лице в управлението на Симеон Сакскобургготски. Той визира твърдението на Стойчев, че например в икономиката срокът да се случи дори нещо малко е 8-12 месеца.

Факторът Пеевски

Няма нова ситуация заради делото на Васил Божков в САЩ. Имунитети се искат не от правителството, а от прокуратурата, напомни Силвия Великова – ОЩЕ:

Великова обърна специално внимание как Сметната палата, водена от Димитър Главчев – дългодишен кадър на ГЕРБ, Севлиевски го напомни, ще проверява Делян Пеевски. Казаха в съобщението, че ако бъде установено, че е много сложно, срокът ще бъде удължен на над 3 месеца, а тогава би трябвало да встъпи в длъжност новата Антикорупционна комисия. Не знам какво ще установява тази проверка – Пеевски признава, че е летял, недекларирани са тия разходи, въпросът е какво следва, добави Великова. „Проверката в Сметната палата иска да покаже кой е Мистър Кеш“, иронизира Севлиевски. „Всички знаем, че нищо няма да се получи“, включи се и Стойчев. Според него, Радев се опитва да действа принципно – назначавал хора с връзки от целия политически спектър.

"Идеята е, че институциите трябва да бъдат накарани да работят", настоя Великова и обясни: Ако има доказателства за престъпление, се действа. Ако няма – съответният човек се оставя намира, а не да се държат някакви случаи и дела за сплашване.

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Не очаквам в президентските избори ДПС да е ключов фактор. Очаквам два тура, защото няма да има достатъчно избирателна активност. Единият на балотаж ще е Илияна Йотова – ако ГЕРБ намерят смелост за добър кандидат, той ще е вторият, но ако бъде пропуснат моментът, това е краят на ГЕРБ, смята Кънчо Стойчев. Той определи Йотова като толерантен човек и като човек, който е израстнал, а Силвия Великова смята, че се бърза да се казва как Илияна Йотова ще е придатък на Румен Радев. "Тя не е негово продължение, наистина", заяви Великова с уточнение, че познава отдавна Илияна Йотова.

Очакваше се в миналото, че кметът на София ще е кандидат за президент, но е очевидно, че не се случи, каза и Севлиевски. Въпросът е дали можем да вярваме, че Йотова може да командва на военен съвет Радев и Стоянов (Димитър Стоянов, министъра на отбраната) – свиква го и и им казва "ляво-дясно", добави той. Севлиевски каза твърди: Радев държи всички валета и деветки, от него зависи дали „ще стане генералът на Европа или мрънкалото на Леванта“. "Радев се явява един от много малкото истински лидери в Европа", убеден е Стойчев. "Въпросът е дали ще е генералът на Мерц или не", отвърна Севлиевски.