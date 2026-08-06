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US самолетите и отношенията ни със САЩ разпалиха двама бивши военни министри

06 август 2026, 9:08 часа 611 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
US самолетите и отношенията ни със САЩ разпалиха двама бивши военни министри

Двама бивши министри на отбраната в различни правителства - Красимир Каракачанов и Велизар Шаламанов - се разпалиха за разполагането на американските военни самолети-цистерни първо на летище "Васил Левски", а след това от тяхното преместване на авиобаза "Базмер". Първо Каракачанов като бивш вицепремиер и бивш военен министър в кабинета "Борисов-3" заяви, че правителството на Румен Радев имаше два варианта - или да ги изгонят, или да ги преместят. Още: "Няма да е днес": Ето кога се очакват американските военни самолети в България

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Снимка: БГНЕС

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Според Каракачанов престъпление е това, което направило правителството на Росен Желязков, коетодопусна американските военни самолети на летище "Васил Левски" и впоследствие продължено от служебното правителство на Андрей Гюров.

По думите на бившия военен министър в сутрешния блок на БНТ България е длъжна да изисква партньорско отношение от партньорите си, а не само потупване по рамото. "Аз не съм против партньорството, но само че аз партньорството го разбирам не като това да сме магарето на сватбата", подчерта Каракачанов. 

Друг бивш военен министър - Велизар Шаламанов - определи като правилно решението, че правителството на Румен Радев е отказало да продължи престоя на самолетите на летище "Васил Левски".

"САЩ направиха ново искане за логистично подпомагане чрез зареждане на самолетите, които воюват във въздуха. Напоследък е модерно да се говори за национален интерес и преместването на американските военни самолети на авиобаза "Безмер" е в наш национален интерес да развиваме стратегическото си партньорство със САЩ, която получава, но и допринася за сигурността", обясни Шаламанов.

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Според него партньорството със САЩ е от полза за България. Неуредиците около F-16 са не заради забавянето на първите 8 самолета, а заради това, че нямаме подготвени пилоти, смята Шаламанов. Тук Красимир Каракачанов веднага скори на неговото твърдения, с което напрактика не се съгласи с тезата на колегата си Шаламанов, като обвини САЩ, че са забавили с две години производството на F-16.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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