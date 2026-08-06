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Промените в Бюджет 2026 през "задната врата": Омбудсманът обясни защо атакува в КС

06 август 2026, 8:48 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Промените в Бюджет 2026 през "задната врата": Омбудсманът обясни защо атакува в КС

"Очаквам Конституционният съд да вземе предвид, че трябва да се произнесе по-бързо заради промените в Бюджет 2026, касаещи трудовото законодателство". Затова призова омбудсманът Велислава Делчева. Още: И омбудсманът атакува Бюджет 2026 в Конституционния съд

Промени през задната врата

Снимка: БГНЕС

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Делчева поясни в студиото на БНТ, че е сезирала КС заради това, че в Бюджет 2026 се прави една огромна промяна в трудовото законодателство, която се случва без обществено обсъждане, без мнението и становищата на синдикатите, работещите и гражданите, както и заради това, че трудовата уредба е толкова обща и създава чувство на несигурност в гражданите.

Според нея управляващото мнозинство се опитва през задната врата да се вкарват промени, за които се налага внимателно обмисляне.

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Впоследствие омбудсманът коментира и жалбите в институцията на националния защитник. Към момента жалбите към омбудсмана са 10 000, като до края на годината ще се бият всички рекорди. Жалбите са свързани с Топлофикация, електричество, но има и увеличение на жалбите за нарушаване на правото на собственост, правото на околна среда и бързите кредити.

„Има една задлъжнялост у младите хора, които бързат да взема кредит, за да си купят най-новия iPhone”, посочи Делчева.

В заключение тя обеща бързо и своевременно разглеждане на жалбите, както и връщане на обратна връзка. 

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Омбудсман Конституционен съд Велислава Делчева Бюджет 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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