"Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

ГЕРБ-СДС предлагат забрана за социалните мрежи за лица под 16 години и времеви интервал за тези между 16 и 18 години. Изключения ще има за образователни платформи. От партията на Бойко Борисов искат с това предложение да отворят дискусията в парламента и ще организират контактна група с другите партии, за да получат подкрепа по законопроекта си. Идеята е след приемане на законопроекта да се въведе мобилно приложение за възрастова верификация на всички профили в социалните мрежи.

ГЕРБ вече имаха подобно предложение, но то бе отхвърлено от управляващите. "Внасяме отново законопроект, защото ако законът бъде отхвърлен от пленарна зала, три месеца няма да можем да коментираме нищо по тази тема. Искаме темата да се държи жива. Искаме тази дискусия да бъде проведена", подчерта проф. Ангелов.

Целта им е да постигнат резултат в тази посока. ОЩЕ: Управляващите отхвърлиха забраната за социални мрежи за деца

"Интернет не е детска площадка"

"За съжаление все още живеем с правила, които са писани за свят без смартфони, без социални мрежи и без алгоритми. Интернет обаче не е детска площадка", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов.

ПТо думите му рпеди години притесненията са били, свързани с улицата, а днес притесненията са в Tik-Tok, Facebook, Instagram и други социални мрежи.

"Днес едно съобщение в чат може да нарани едно дете повече, отколкото то може да бъде наранено в училищния двор", добави проф. Ангелов.

Той изброи, че от медицинска гледна точка се наблюдават тревожност, депресия, хранителни разстройства, онлайн тормоз.

По думите му става въпрос за тиха пандемия, която превръща целия свят в стадо.

Санкции за родителите

Законопроектът предвижда и санкции за родители, които позволяват на децата си да ползват техните профили. "Въпросът е същия, ако някой родител позволява на децата преди 18 години да пушат цигари и да пият алкохол", заяви още проф. Ангелов.

Стана ясно, че глобите са описани в законопроекта, като стойност започват от 50 000 евро нагоре. ОЩЕ: Великобритания лишава децата от социални мрежи, Силициевата долина реагира (ВИДЕО)