Евтим Милошев назначи ново временно ръководство на НДК

С протокол от днес министърът на културата Евтим Милошев освободи досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. На тяхно място са избрани: Ия Петкова – Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова, съобщиха от Министерство на културата.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова – Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление „Стратегическо развитие“ в НДК. За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър, уверяват от културното министерство.

Как се стигна дотук?

На 25 юни министърът на културата Евтим Милошев съобщи, че освобождава от поста директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Петкова-Татарова. Това стана по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Милошев прочете протокол от 24.06.2026 г., в който пише, че Андрияна Петкова-Татарова е освободена като член на Съвета на директорите на дружеството и се прекратява действието на договора с нея за управлението на НДК. Милошев каза, че не освобождава от отговорност Татарова за дейността ѝ като член на съвета на директорите.

Министърът на културата посочи една единствена причина за решението му - нарушено чувство за справедливост.

Изумително висока заплата

Припомняме, че в началото на юни министър Милошев свика спешна пресконференция, на която съобщи, че след изискан от него доклад за състоянието на НДК, представен му от директора Андрияна Татарова, е станало ясно, че дружеството е с огромна счетоводна загуба от близо 50 милиона евро, натрупана през годините, а заплатите на членовете на управителния съвет, включително и на директора, са растяли.

Евтим Милошев тогава обяви какви заплати се взимат от управителния съвет на НДК, който се състои от петима души, включващи и директора. От 2023 г. до 2026 г. възнагражденията им почти са се утроили. Важно е да се каже, че управителният съвет сам определя възнагражденията си, което, по думите на Милошев, противоречи на устава.

През 2023 г. - близо 104 000 евро

През 2024 г. - близо 158 000 евро

През 2025 г. - близо 305 000 евро

Всеки член на управителния съвет е получавал и ваучери за храна по 102 евро месечно. През 2025 г. директорът на НДК Андрияна Татарова е получавала 13 680 евро месечна заплата.

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След тези данни в публичното пространство излезе информация, изнесена от бившия председател на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков, за съмнителна обществена поръчка за нова информационна система за милиони, докато седалките в зала 1 на НДК са проядени от дървеници.

На 24 юни пък ВАС окончателно потвърди решение за конфликт на интереси срещу изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарова заради договор, подписан с дружество, представлявано от нейния син. Часове след това от НДК бе разпространена позиция на директора, в която се казва, че тя настоява за ново разглеждане на делото, поради невъзможност да се защити.

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По-рано днес пък представители на някои от най-големите платформи за продажба на билети за събития в България поискаха спешна среща с министъра на културата заради представената им именно от директора на НДК нова система за продажба на билети и контрол на достъпа в НДК, която е породила сериозни опасения за бъдещото развитие на конкурентната среда на пазара за продажба на билети. В позицията се пита и каква е ролята на НДК в това, при положение че е държавна културна институция, и какви биха били възможните последствия за организаторите на събития у нас и за крайните потребители.