Николай Попов уверен, че "Сияние" ще влезе в парламента

"Сияние" ще влезе в парламента. Това заяви в интервю за БНР Николай Попов, бащата на Сияна, загинала при катастрофа край село Телиш. Съвместно с Общество за нова България и ВОЛТ той регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април коалиция "Сияние". Попов поясни, че двете формации са приели условията му - субсидията да отива за добри каузи и благотворителност и гражданите да бъдат водещи, като разказа, че други партии са го изнудвали.

"Пред мен бяха поставени безумни искания. Буквално бях изнудван. Формации, които нямат почти никаква електорална тежест, искаха да овладеят листите на движението, аз да съм фигурант с право на съвещателен глас", разкри той.

Почерненият баща обясни, че тяхната коалиция е представителна извадка на общество. "Нас ни обединява кауза, не ни обединява политика. Няма да ставам поредният омразен политик. Когато каузата ми бъде изпълнена, когато мога да пипна промяната, аз ще се оттегля. Надявам се да имам дете някой ден и да мога го гледам в нормална държава, то да расте спокойно и здраво, а не да го загубя пак на пътя, премазано от тираджия джигит", каза той.

Попов поясни, че нямат амбиции да държат властта, а искат като граждани да бъдат представени в парламента, защото "тези депутати са политици, които нямат кауза, нямат цел".

Той смята, че е необходимо да се реформира изоснови цялата съдебна система.

"Няма да работим с модела "Борисов – Пеевски". Те никога не биха изпълнили нашите условия, защото не ги устройват, те са закърмени с корупция. Румен Радев е хубаво явление в нашата политика. Той ще бъде първа политическа сила", изрази мнение Попов.