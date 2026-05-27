"Никога не се връщайте": Русия прие брутален закон за конфискация на имоти

Руската Държавна дума днес прие закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани, които са извършили действия, накърняващи интереса на държавата. Текстовете бяха приети на трето и окончателно четене от долната камара на руския парламент.

Съгласно новото законодателство руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украйна.

Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, обявени за чуждестранни агенти, които нарушават произтичащите от този статус задължения, или работят за нежелани организации.

Новите текстове обаче значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки.

В Наказателния кодекс са добавени 13 нови деяния, които представляват основание за конфискация на имуществото на руски граждани в чужбина. Това включва обида към руски офицери и войници, призиви към екстремизъм и тероризъм, подбуждане към омраза или вражда, както и публични призиви за действия, насочени към нарушаване на териториалната цялост на Русия.

Новият закон влиза в сила от 1 септември тази година, каза близкият до Кремъл политолог Сергей Марков.

Сега руснаците, живеещи в чужбина "ще продадат всичко набързо до три месеца", прогнозира Марков. Според него новият закон е послание към руснаците, напуснали родината си, никога повече да не се връщат.

