Без обезщетение за Сарафов: ДБ искат да го лишат от 20 заплати

От "Демократична България" са против Борислав Сарафов да получи обезщетение от 20 заплати, стана ясно от изявление на депутата и бивш правосъден министър Атанас Славов в парламента. За целта те смятат, че трябва да се довърши дисциплинарното производство срещу Сарафов. "Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието и който последните 9 месеца нелегитимно упражняваше функциите главен прокурор на страната, да се измъкне с обезщетение 20 заплати без да понесе дисциплинарна отговорност", смята Славов.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов смята, че не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи, както Петьо Еврото", напомняйки, че Еврото е взел бонус от 20 заплати.

Предложение на ДБ

От "Демократична България" ще предложат да има увеличен срок за разглеждане на дисциплинарни производства. "Той сега е 6 месеца, да бъде увеличен на 2 години и да не може човек във висящо дисциплинарно производство на напуска системата с обезщетение, както сме виждали години наред", обяви Славов.

Според "Демократична България" е крайно време в съдебната власт да се носи отговорност за всички мрежи от джудета, нотариуси и хора от подземния свят. ОЩЕ: Нов залп от властта - нова оставка на Сарафов: Тръгва си и от поста шеф на Следствието