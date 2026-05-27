Велислав Величков: Сарафов за пръв път е в позиция да бъде разследван (ВИДЕО)

"Г-н Сарафов за пръв път е в позицията да бъде разследван, а не да бъде шеф на следствието. Това означава, че всички факти, които се отнасят за негово евентуално участие в схемата "Осемте джуджета" и другите схеми, които бяха разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени", каза народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на инициативата "Правосъдие за всеки" Велислав Величков пред медиите в парламента във връзка с решението на Борислав Сарафов вече да не е шеф на Националната следствена служба.

Това беше втората оставка на Сарафов в рамките на месец. Припомняме, че по-рано той напусна поста изпълняващ функциите главен прокурор. ОЩЕ: След втората си оставка: Сарафов пак остава в съдебната система, връщал се да работи "там, където е спокойно"

Сарафов да не напуска системата преди края на дисциплинарките

Величков е на мнение, че не бива да се допуска Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства срещу него.

"Иначе ще се случи замитане на следи, което е престъпление по смисъла на НК. Чакаме Емилия Русинова също с оставката да напусне системата, тъй като срещу нея има образувано дисциплинарно производство", добави още Величков. ОЩЕ: Ген. Миланов заговори за отговорност и за други прокурори след оставката на Сарафов (ВИДЕО)