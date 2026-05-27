Войната в Украйна:

Велислав Величков: Сарафов за пръв път е в позиция да бъде разследван (ВИДЕО)

27 май 2026, 11:34 часа 297 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Велислав Величков: Сарафов за пръв път е в позиция да бъде разследван (ВИДЕО)

"Г-н Сарафов за пръв път е в позицията да бъде разследван, а не да бъде шеф на следствието. Това означава, че всички факти, които се отнасят за негово евентуално участие в схемата "Осемте джуджета" и другите схеми, които бяха разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени", каза народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на инициативата "Правосъдие за всеки" Велислав Величков пред медиите в парламента във връзка с решението на Борислав Сарафов вече да не е шеф на Националната следствена служба. 

Това беше втората оставка на Сарафов в рамките на месец. Припомняме, че по-рано той напусна поста изпълняващ функциите главен прокурор. ОЩЕ: След втората си оставка: Сарафов пак остава в съдебната система, връщал се да работи "там, където е спокойно"

Сарафов да не напуска системата преди края на дисциплинарките

Величков е на мнение, че не бива да се допуска Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства срещу него.

"Иначе ще се случи замитане на следи, което е престъпление по смисъла на НК. Чакаме Емилия Русинова също с оставката да напусне системата, тъй като срещу нея има образувано дисциплинарно производство", добави още Величков. ОЩЕ: Ген. Миланов заговори за отговорност и за други прокурори след оставката на Сарафов (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Борислав Сарафов Велислав Величков Продължаваме промяната 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес