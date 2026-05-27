„Скални“ облаци, които изчезват вечер, са открити на далечна планета - какво се знае за нея

Астрономи, използващи космическия телескоп „Джеймс Уеб“, откриха необичаен метеорологичен цикъл на екзопланетата WASP-94A b. Изследователите установиха, че атмосферата на този „горещ Юпитер“ образува „скални“ облаци сутрин, а до вечерта те напълно изчезват поради изключително високи температури. Това съобщава изданието SciTechDaily.

Планетата, на която има „скални“ облаци

WASP-94A b е „горещ Юпитер“ – газов гигант, който обикаля много близо до своята звезда. Планетата се намира на близо 700 светлинни години от Земята в съзвездието Микроскопия. Поради голямото ѝ разстояние учените не могат да я наблюдават директно, затова те анализираха промените в светлината на звездата, докато планетата преминава пред нея.

Изследователите са използвали данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, за да изследват отделно предния и задния ръб на планетата по време на транзита. Предният ръб съответства на сутрешните условия, когато въздухът се движи от нощната към дневната страна, а задният ръб съответства на вечерните условия, когато въздухът се движи от дневната към нощната страна.

Проучването показва, че сутрешната страна на WASP-94A b е покрита с облаци от магнезиев силикат, скалообразуващ минерал. В същото време вечерната страна на планетата е била много по-чиста.

Екипът предлага две възможни обяснения за това явление. Едното е, че силните ветрове могат да повдигнат облаците в горните слоеве на атмосферата от по-студената страна на планетата и след това да ги спуснат по-дълбоко в по-горещата част на атмосферата. Друго е, че облаците могат да се образуват от нощната страна и да се изпарят, след като се преместят към дневната страна, където температурите надвишават 1000 градуса.

„Това беше огромна изненада. Очаквахме някои разлики, като например сутрините да са по-хладни от вечерите - нещо естествено, което изпитваме тук, на Земята. Но това, което видяхме, беше истинска дихотомия между времето от двете страни на планетата и огромни разлики в облачната покривка и това променя целия ни поглед върху планетата“, казва съавторът и ръководител на програмата Дейвид Сингх.

Тъй като вечерната страна на WASP-94A b беше по-ясна, изследователите успяха да проучат състава на атмосферата по-подробно. Предишни данни от космическия телескоп Хъбъл дадоха само осреднена картина на цялата атмосфера, където облачните и ясните области не бяха отделени една от друга.

Новият анализ показва, че атмосферата на WASP-94A b съдържа около пет пъти повече кислород и въглерод от тази на Юпитер. Предишни наблюдения, при които облачните и бистрите области на атмосферата не са били разделени, са показвали много по-високи нива – стотици пъти по-големи от тези на Юпитер.

„Горещите Юпитери обикалят изключително близо до своите звезди, дори по-близо отколкото Меркурий обикаля около Слънцето. В резултат на това те стават много горещи и са изложени на интензивна радиация, което ги прави полезни места за изучаване на атмосферната химия и поведението на облаците. Използвайки WASP-94A b като ориентир, екипът е изследвал осем други горещи газови гиганта“, се казва в статията.

Екипът е регистрирал подобни облачни цикли и на два други горещи Юпитера, WASP-39 b и WASP-17 b. Изследователите казват, че планират да използват данните от телескопа James Webb, за да изучават облачните цикли и на други екзопланети, включително различни видове газови гиганти.

