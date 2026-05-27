ПП искат разследване около Олег Невзоров: Твърдят за чадър във Варна (ВИДЕО)

От "Продължаваме промяната" настояват за разследване на Олег Невзоров, за който в публичното пространсто се появи информация, че е защитеният свидетел по ареста на варненския кмет Благомир Коцев. От партията първоначално не искаха да кажат името на защитения свидетел, тъй като не е официално кой е той, само споменаха, че е украинец, а после и неговата фамилия - Невзоров.

"Поразително съвпада датата на варненския кмет с отмяната на екстрадицията на въпросния Невзоров. Новото ръководство на ДАНС трябва да провери всичко около Олег Невзоров и заплахите към заместник-кмета на Варна", заяви Велислав Величков, който е депутат от "Продължаваме промяната" и председател на инициативата "Правосъдие за всеки".

Те искат предишното ръководство на ДАНС и на антикорупционната комисия да бъдат разследвани.

Твърдения за политически чадър

Според заместник-председателя на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков е имало политически чадър, свързан с незаконно строителство край "Златни пясъци" и ареста на Благомир Коцев. "Очакваме институциите да обяснят кой е осъществявал този политически чадър", призова акад. Денков.

"Вчера следобед кметът на Варна извади потресаващи факти за незаконно строителство, което не само трябва да бъде спряно, а да бъде разрушено. Без никакви разрешителни са построени или са в процес на строеж около 100 сгради в района, който е съседен на природен парк "Златни пясъци". Това, което е важно да се свърже е, че на 3 юли един от ръководителите на фирмата, която осъществява тези строежи получава забрана да влиза в България, има заповед за екстрадиция и тази заповед идва от ръководството на ДАНС. На 7 юли тази заповед е отменена, на 8 юли е арестуван кметът на Благомир Коцев, няколко дни след това идва информация, че има защитен свидетел, който ще свидетелства срещу него. По медийни публикации този защитен свидетел е именно въпросният ръководител на фирмата", уточни Денков.