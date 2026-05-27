Ключови разговори: Радев се среща с Макрон и Рюте

27 май 2026, 8:05 часа
Премиерът Румен Радев заминава на посещения в Париж и в Брюксел на 27 и 28 май. Във френската столица той ще се срещне с президента Еманюел Макрон. Разговорът им ще се състои в сряда (27 май) в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.

По-късно същия ден Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък (28 май) Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският премиер ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов, съобщиха от правителствената информационна служба.

Виолета Иванова
