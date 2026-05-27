След оставката на Сарафов: ГЕРБ са готови да участват в мнозинство за ВСС (ВИДЕО)

Парламентарната група на ГЕРБ- СДС ще участва в бъдещи въпроси, касаещи ВСС, ако тяхната подкрепа бъде потърсена. Това стана ясно от думите на народния представител от ГЕРБ Стефан Арсов пред медиите в парламента. Припомняме, че в 52-ото Народно събрание" партията-победител има мнозинство в парламента, но не и конституционно, каквото е необходимо за избор на нов състав на ВСС и Инспекторат към него.

Депутатите на Радев са 131, но за избор на нови органи в съдебната власт от квотата на парламента са нужни 160 гласа, които от "Прогресивна България" може да си набавят от останалите групи. Втората по големина в парламента е именно ГЕРБ, която разполага с 39 депутати.

Следват ДПС и ДБ с по 21, ПП с 16 народни представители и "Възраждане" с 12 депутати.

Оставката на Сарафов

Депутатът от ГЕРБ коментира и оставката на оставката на Борислав Сарафов като шеф на Националната следствена служба. Според него оставката на Борислав Сарафов е личен акт.

Припомняме, че това е втората оставка от страна на Сарафов в рамките на месец. Припомняме, че наскоро той напусна поста изпълняващ длъжността главен прокурор, който заемаше в разрез със закона.