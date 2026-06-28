ГЕРБ прави "нова партия" и ще търси доверието на българите: При нас България беше отличник в Европа, а сега - наказателна процедура (ВИДЕО)

Трябва да убедим хората, че отново можем да управляваме добре. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки в Кюстендил актуални политически и икономически теми.

Борисов обяви, че ГЕРБ гради алтернативно правителство. За всеки "министерски пост" в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил партийният лидер обясни, че идеята е в перспектива ГЕРБ отново да стане управляваща.

Той добави, че по негово време България е била „отличник в Европа“ по финансова дисциплина и усвояване на еврофондове, но в момента се намира в наказателна процедура.

Борисов подчерта, че страната е преминала през редица кризи, включително глобалната финансова криза, гръцката дългова криза, мигрантската вълна и COVID пандемията, като според него управлението на ГЕРБ е поддържало стабилност в тези периоди.

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„Ние не се оправдаваме с никой, а правехме това, което трябва. Цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България“, заяви Борисов, като допълни, че страната е постигала над 99% усвояемост на еврофондовете.

По думите му, именно през първите години на управление на ГЕРБ е извършено „затягане на коланите“ и изчистване на дефицита в условията на глобална финансова криза. „През еврофондовете успях да балансирам и България да върви нагоре“, посочи той, цитиран от БГНЕС.

ГЕРБ работи по изграждането на "нова партия"

Борисов коментира и актуалната политическа ситуация, като отправи критики към настоящото управление и бивши служебни кабинети. Той посочи, че сегашни и бивши министри и премиери „прехвърлят отговорността“, вместо да решават реални проблеми.

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„Те продължават да се държат като президентска институция“, каза лидерът на ГЕРБ, като добави, че не трябва да се подценява ролята на Копринков, който в момента създава партията на "Прогресивна България".

Борисов заяви още, че ГЕРБ работи по изграждането на „нова партия“ с участие на млади и експертни кадри и планира обиколки в страната, включително в Ловеч и Сливен, с цел подготовка за бъдещо управление.

По отношение на бюджета той посочи, че трябва да се гледат реалните приходи и разходи, като отбеляза, че „за една година правителството на Росен Желязков е събрало 14 милиарда лева“. Той постави въпроса и за планиран нов дълг от 6 милиарда евро.

„Ние се държим толерантно, но не можем да слушаме всеки ден оправдания и че някой им е виновен“, заяви Борисов.

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Няма да се разчита на протести

Лидерът на ГЕРБ коментира и протестите, като подчерта, че партията му не разчита на подобни действия за политически ефект. „ГЕРБ не сме по протестите. Ако правителството падне и има нови избори, резултатът ще е сходен. Партиите не са готови“, каза той.

Борисов подчерта, че страната има нужда от „нормална политическа обстановка“, за да може да се развива и да управлява ефективно. „Септември месец ще коментираме президентските избори, има много време и могат да се променят нагласите на хората. Всичко зависи от правителството, особено ако продължат на инат“, каза още той.

„Нямаме бърза работа, трябва да убедим хората, че отново можем да управляваме добре. Никоя партия не е направила толкова за България през последните десетилетия, колкото ГЕРБ“, категоричен е той.