Само да не ни карат да плащаме на входа на Народното събрание (ВИДЕО)

"Много е лесно да се плъзгате по тази популистка теза. Както се шегувахме с Теменужка Петкова - само да не ни карат да плащаме на входа на събранието, защото няма да дойдем", каза депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов по време на брифинг в парламента и в контекста на идеите на властта за намаляване на депутатските заплати.

На въпрос дали са готови да се включат в разговор за намаляване на депутатските заплати, Горанов отговори, че това е предложени, което може да дойде от управляващите и те могат да го наложат.

"Управляващите могат да го наложат. Ние можем да идваме на работа и без заплати, но всеки труд си заслужава възнаграждението", добави още Горанов.

Депутатските заплати са замразени

Припомняме, че на 17 юни без дебат и с пълно единодушие Народното събрание замрази възнагражденията на народните представители на сегашното им ниво от 4236 евро. Промените в Правилника за организацията и дейността на парламента бяха приети със 193 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

Решението беше внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, председателя на Народното събрание Михаела Доцова и още десет депутати от управляващото мнозинство. ОЩЕ: Единодушно и набързо депутатите замразиха заплатите си, но оставиха вратичка за бъдещо увеличение