Бивш просветен министър: Има драматична разлика в образование в различните училища

Има драматична разлика в качеството на образование в различните училища и той може да се преодолее само с усилие от страна на държавата. Такова мнение изрази бившият министър на образованието и декан на Юридическия факултет в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" проф. Даниел Вълчев.

"Големият въпрос е какво обществото очаква от българското образование. Моето разбиране е, че това, което се очаква от една образователна система, е да придаде на децата няколко основни разбирания - кое е вярно и кое е невярно, кое е добро и кое е зло, кое е красиво и кое е грозно. Най-важното е да се опитаме да запазим онова ядро, което ще следва детето през целия му живот. Това са българският език и математиката. То трябва да знае двете ключови системи, с които да общува. Но нямаме съгласие в това. Различни гилдии дърпат в различни посоки, пренатоварват деца и т.н.", коментира той.

По думите му предметът "Добродетели и религия" не е просто информационен предмет. "В рамките на религията се преподават добродетелите. В рамките на трите големи монотеистични религии не са много различни. Трите са организирани около 10-те Божи заповеди", поясни той.

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За промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) деканът на Юридическия факултет в СУ коментира, че това, което се случи в парламента, не е неочаквано.

Източник: БГНЕС

За ВСС

"Мнозинството на ПБ направи опит, в по-голямата си част успешен, да премахне някои от най-големите безобразия, които наблюдавахме повече от година вече - да се отвори пътят към избор на нов ВСС и другите органи с изтекъл мандат, така да се отвори пътят към стабилни председател на ВАС, главен прокурор и т.н., да се намали възможностите на органи с изтекъл мандат да продължават в пълен обем да упражняват своите правомощия", коментира той.

Според него това, което стана между първо и второ четене на законопроект, не е достатъчно амбициозно, предаде БНР.

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"Няма кой знае какви промени нито в правомощията на ВСС, нито в междуинституционалния баланс. Ако нещо не се направи по този въпрос, след 1-2 години ще водим същия разговор. Опитът показва, че има системен проблем и съответно - нещо в правомощията и в институционалния баланс, в който участва ВСС, не е както трябва", заяви Вълчев.

ВСС е орган, който е пренатоварен с правомощия, подчерта проф. Вълчев и уточни, че той и предлага кадрови решения, и след това ги утвърждава.

"Такова съсредоточие на власт във ВСС винаги води до еманципирането на хората в него, разделяне на групи, на различни интереси и т.н. Това нещо трябва да се премахне, но към момента не е премахнато. Когато те могат и да предлагат, и да решават, това е огромно съсредоточие на власт и там започват да се проектират всякакви интереси", добави той.

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