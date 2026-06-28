Москов: Фискалната дисциплина трябва да е в конституцията

"Синя България" има предложението за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва и тя е по германски модел.

"Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година", обясни д-р Петър Москов от "Синя България".

Според него подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина.

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Практика в Европа

„Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша - всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данъкът на бедните хора“, категоричен е той.

По думите на Москов ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. „Днес всеки работещ българин е задлъжнял с приблизително 12 000 евро. Ако такава бюджетна котва съществуваше, тази сума щеше да бъде около два пъти по-ниска“, изтъкна той, цитиран от Нова тв.

На въпрос как очаква предложението да получи необходимата подкрепа от 160 депутати, при положение че отправя сериозни критики към част от политическите сили, Москов отговори, че търси съгласие по идеи, а не по партийна принадлежност.

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„Внесохме предложението до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Търсим политически консенсус около аргументи и смисъл, а не около това кой е виновен за миналото“, заяви той.