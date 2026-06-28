Дете и баща му в болница след падане от въртележка на панаир

Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи по време на традиционния панаир в града. За случая потвърдиха кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

По първоначална информация пострадалият възрастен е на 42 години, а детето – на 9 години. Гостували са на семейството си за панаирните дни, посочи кметът Мехмедов.

По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора.

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На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на Спешна помощ за транспортирането на пострадалите, каза директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов, цитиран от БТА.

Детето и баща му са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в Хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата.

Атракционът е прекратил работа. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОД на МВР в Търговище.

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