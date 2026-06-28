Никола Цолов отново ни накара да се гордеем: Победа в Австрия

Звездата на българските моторни спортове Никола Цолов отново показа страхотна класа и успя да спечели надпреварата в Австрия, шести кръг за сезона във Формула 2. Българският пилот се състезава за "Кампос Рейсинг" и взе победата, след като стартира от трето място в решетката.

С изключително стабилно каране той стигна до третата си победа през сезона и общо четвърти успех във Формула 2. Цолов победи в Австралия, в Монако и сега в Австрия, а другата му победа е в спринтовия старт в Маями.

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Как се разви състезанието

СНИМКА: БГНЕС

Още със самия старт българинът успя да спечели една позиция, изпреварвайки Алекс Дън (Родин Моторспорт), а няколко завоя след това той изпревари и съотборника си в Кампос Ноел Леон, за да поеме водачеството, посочва БТА.

Смените на гумите започнаха още в седмата обиколка, а в края на следвата и Цолов премина през бокса. Там неговите механици се забави с обслужването на автомобила и той се върна на 14-а позиция на пистата, точно пред Дън и Ноел.

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Големият печеливш от това се оказа лидерът в шампионата Габриеле Мини (МП Моторспорт). Италианецът успя да излезе от бокса точно пред Цолов и заедно с Дън тримата оформиха група, която практически бе лидерската, въпреки че борбата бе за деветото място. Останалтие осем болида, които бяха по-напред, все още не бяха влезли за смяна на гуми.

В борбата за позиция между Цолов и Мини пострада предното крило на българина. Той загуби част от него в 13-ата обиколка, когато италианецът мина със задна лява гума през него. Проблемът обаче не се оказа сериозен за българина и той продължи участието си в надпреварата безпроблемно.

Адреналинът в състезанието избухна отново в 26-ата обиколка, когато автомобилът на Мари Боя се запали в движение. Това доведе до виртуална кола за сигурност, а след нейния край пилотите в челото също започнаха да влизат в бокса за смяна на гуми. Така в 31-вата обиколка Цолов се придвижи и официално до първата позиция, като имаше аванс от около 2 секунди пред Мини.

До края на състезанието, което бе в 40 обиколки, Цолов нямаше никакви проблеми да задържи първата позиция. Втори завърши Габриеле Мини, а трети остана германецът Оливер Гьоте (МП Моторспорт), който със стратегия с много късни спиране в бокса успя да излъже другите претенденти за място на подиума.

С успеха си Никола Цолов събра 106 точки и съкрати изоставането си от Мини на само 2 точки. Италианецът продължава да е лидер със 108.

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