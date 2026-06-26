Асен Василев: Бюджетът не става за чеп за зеле, сякаш е писан от олигархията

Бюджетът не става за чеп за зеле. Имам чувството, че не е написан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. „Замразява се минималната работна заплата, докато не се приеме методика - остава на 620 евро. Може би ще се приеме, може би няма да се приеме“, посочи той.

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Василев сподели, че се замразяват майчинските, помощите за деца. „Замразява се и максималната пенсия. Замразяват се минималната и максималната ставка за безработица. Но в същото време се вдига максималният осигурителен доход. Тоест правата се замразяват, а се вдига това, което хората плащат“.

„Те решиха, че ще спестим от майките с деца, от пенсионерите. От Българската православна църква също ще спестим. 20 лева беше на мирянин субсидията, която държавата дава към Българската православна църква - сега става 7 евро. Тоест Българската православна църква ще получи 30% по-малко средства. И оттам явно ще спестим“, коментира той.

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По думите на Василев ще спестим от всички, които карат автомобили. „Ще им бръкнем в джоба с 30%, защото се вдигат тол таксите. На 1 януари 2023 г. тол таксите паднаха с 10% в разгара на COVID кризата и на войната в Украйна, защото това беше начин да се подпомогне, макар и с малко, семейният бюджет. Сега ги вдигат с 30%“, обясни Василев.

Василев коментира, че тези пари, които ще вземат от тол таксите, са ги изчислили към 2028 г. да станат 50 милиона евро. „Само в едно перо Висшият съдебен съвет вдигат от 43 милиона евро на 108 милиона евро. 250% е новата сума спрямо предишната сума“.

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„За заплати и издръжка на Висшия съдебен съвет ще се дадат 65 милиона евро повече. А от вдигането на тол таксите ще се вземат 50 милиона евро повече. Тоест всичко, което хората ще платят като по-високи тол такси, го вземат и го дават на Висшия съдебен съвет за добре свършена работа“, обясни той.

Василев припомни, че от Висшия съдебен съвет казаха в bTV, че заплатите са 20 милиона евро. „Като ги вдигнете два пъти и половина колко стават? 50 милиона евро. Колко да е кристален Висшият съдебен съвет, че да му вдигнем два пъти и половина разходите?“, попита той. „С 1,5 милиарда евро се вдигат парите за издръжка. Това са пари за командировки, кафе, вода, текущи ремонти, не основни, и за най-разнообразни кламери, канцеларски материали, коли и така нататък. Това е 35% увеличение“, информира той.

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По думите му парите за болниците вървят през пътеките от здравната каса и не влизат в перо „Издръжка“. Той посочи, че парите за парното на детските градини вървят през делегираните бюджети към общините и пак не влизат там. „Всичките проекти, които са написани за капиталови разходи, са на обща стойност 1,4 милиарда евро. Правителството е предвидило националните капиталови разходи да са 4 милиарда евро. От тях 1 милиард ще отиде към общините, 1,4 милиарда евро са разписани. Къде са другите 1,6 милиарда евро? За какво се харчат? Бюджетно няма отговор“, обясни той.

„Капиталовите разходи, които са направени - европейски, български, национални, всичко, което е направено към 30 април за първите 4 месеца на годината, са 1,4 милиарда. Те казват, че до края на годината ще похарчим още 8 милиарда евро капиталови разходи - общо 9,3 милиарда. При условие, че миналата година сме похарчили 5,8 милиарда общо - това е абсолютно невъзможно“, сподели Василев.

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