Управляващите искат одит на пенсионните разходи

Управляващите от "Прогресивна България" искат одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до 30 май 2026 г.

Това стана ясно след като депутати от партията внесоха проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник.

По искане на депутати от "Прогресивна България" ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 г. до 30 май тази година.

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Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималния и максималния размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания, предаде БНР.

С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната.

До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".

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