ГЕРБ с критики към Радев: Конфискацията да започне от „разбойническата“ приватизация (ВИДЕО)

С удивление разбрах, че според Румен Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение в Силистренско. В същото време той изрази подкрепа за идеята за конфискация, но подчерта, че тя трябва да започне от активите, придобити по време на приватизацията през 90-те години, която според него е довела до разграбване на държавно имущество и закриване на предприятия.

"Но съм съгласен с предлаганата от него конфискация. Само че трябва да се започне с конфискацията на активите от разбойническата приватизация", каза той.

Борисов посочи, че част от хората, облагодетелствани тогава, днес са сред политическите опоненти, разполагащи със значителни финансови ресурси и силно медийно присъствие. По думите му обаче ГЕРБ залага на пряката връзка с хората и на постигнатите резултати.

Той увери, че няма основания за притеснение сред гражданите и че партията ще предприеме всички необходими действия, за да защити своите поддръжници, включително чрез информиране на европейските институции за предполагаеми случаи на незаконни арести и натиск от страна на служебната власт.

Лидерът на ГЕРБ направи разграничение между ръководството на МВР и редовите служители, като подчерта, че през последните години полицаите и пожарникарите са получили по-добри условия на труд, заплащане и оборудване. Според него те изпълняват своя дълг и са наясно кой е допринесъл за подобряването на системата.

Той отбеляза и реализираните проекти в Силистренския регион, свързани с инфраструктура, образование и култура, като подчерта, че по време на управлението на ГЕРБ населените места в района не са били пренебрегвани.

В заключение Борисов акцентира върху значението на етническата и религиозна толерантност, като даде пример със съжителството между християни и мюсюлмани в село Руйно и изрази позиция, че подобно единство не допуска разделение в обществото.