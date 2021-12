ГЕРБ се подиграха на Радев за поведението му пред европейските ни партньори

"Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Еропейския съвет се сведе до една въздишка и три въпроса - you want questions, or interview, or what?", заяви Атанасова от парламентарната трибуна. Минути след произнасянето на тази реплика обаче от пресцентъра на ГЕРБ разпространиха и текстовия вариант на декларацията, в който е записано "intervu", вместо правилното "interview".

От ГЕРБ посочват още, че държавният глава се е провалил в най-важната задача, която си е поставил – съхраняване живота и здравето на българите по време на ковид кризата:

"Мантрата “справихме се” е лъжа. Цената на това “справяне” са хилядите загубени животи. Счупени рекорди по загинали, заразени и активни случаи. Статистиката е ужасяваща! На този фон започнахте да си връчвате сами златни медали за справяне с пандемията, което говори за тежък цинизъм и пълно самозабравяне. Генерирахте тотален провал при ваксинацията. Въведохте Зелен сертификат от днес за утре. Това доведе до пълен хаос. Пълен провал при справянето с пандемията в училищата. Абсолютен провал с доставката на щадящи тестове за учениците".

Бившите управляващи продължиха с критиките и заявиха, че в други две основни области служебния кабинет е претърпял крах - двата парламентарни избора са довели до рекордно ниска избирателна активност, а Планът за възстановяване е бил направен "на кайма". На този фон телевизионните камери улавиха как президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова започнаха да се подсмихват.

Иначе в края на днешното извънредно заседание кабинетът на Кирил Петков ще положи клетва като 99-то правителство на България, а какви са приоритетите на новата власт и какво е записано в коалиционното споразумение, ВИЖТЕ ТУК!