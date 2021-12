ГЕРБ с нов залп към Радев минути преди гласуването на кабинета

Депутатите се събраха в сградата на Народното събрание, където в 13.00 часа започна извънредното заседание, на което се гласува правителството, предложено от "Продължаваме промяната".

В пленарната зала се регистрираха 227 от 240 народни представители. Вместо с представяне на кандидатурата на Кирил Петков, пленарният ден започна с декларация от името на групата на ГЕРБ-СДС, която няма да подкрепи проектокабинета. Председателят на групата Десислава Атанасова обяви, че Румен Радев не разбира нито ролята на президентската институция, нито тази на служебното правителство. Според нея двата кабинета на Стефан Янев са сътворили хаос и са ескалирали и удължили кризата, като са се провалили и в разрешаване на COVID кризата. Тя говори за жертвите, за провал във ваксинацията, за затворените училища, за т.нар. зелен сертификат и др.

"Организирахте брутални репресии при преследване на политическите опоненти", обяви Атанасова. Тя обвини президентът в рушене на демокрацията.

Докато държавният глава я слушаше, тя го обвини в провал и при организацията на изборите, които тя охарактеризира с демотивация на избирателите, вината за което видя в "репресиите" на служебните кабинет.

Тя напомни и за казуса с канадското гражданство на Кирил Петков. Обвини и другия съпредседател на "Продължаваме промяната" - Асен Василев, който беше финансов министър, че е виновен за липсата на напредък към еврозоната.

"Растяха и цените на тока до безпрецедентни нива в историята, а вие със закъснение отпуснахте по 110 лева на бизнеса за два месеца, които още не са напълно изплатени. От 1 декември вече и тази недостатъчна компенсация не съществува. Това предизвика ценова криза и фалити. Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Еропейския съвет се сведе до една въздишка и три въпроса - you want questions, or interview, or what?", заяде се още Атанасова.

На трибуната я последва Андрей Гюров, който оглавява парламентарната група на ПП. Той представи кандидатурата на Кирил Петков за министър-председател. "Той е завършил финанси в университета във Ванкувър и бизнес администрация в Харвард. Развива бизнес в областта на пробиотиците и биотехнологиите. Заема поста на икономически министър в първия служебен кабинет на Стефан Янев", каза Гюров.