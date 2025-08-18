Вариантът за бъдещ премиер без имоти и дългове, но със сериозни банкови влогове

Председателката на Комисията за защита на потребителите и бъдещ заместник-омбудсман Мария Филипова е обявила в годишната си имуществена декларация, че разполага с близо 231 хиляди лева парични средства. Документът е подаден на 22 април 2025 г. в регистъра на КПКОНПИ.

Средства и доходи

Филипова е посочила 2 800 лева налични в брой и три банкови сметки със значителни натрупвания. В една от тях тя държи 204 800 лева, а в друга – 11 890 евро (около 23 305 лева). Всички суми са отбелязани като спестявания от заплати. Още: Очакван избор: Ясен е кандидатът за заместник на омбудсмана и потенциален служебен премиер

За предходната година Филипова е декларирала 176 071 лева облагаем доход от трудови правоотношения.

Липса на имоти и задължения

В декларацията няма вписани недвижими имоти, земеделски земи или моторни превозни средства. Не са отбелязани също така кредити, инвестиции, участия в търговски дружества или ценни книжа над праговете за деклариране. Още: Мария Филипова не отрече, че може да е премиер, но ще каже само на президента (ВИДЕО)

Политически контекст

Мария Филипова оглавява Комисията за защита на потребителите и вече е номинирана от омбудсмана Велислава Делчева за поста заместник-омбудсман. Ако бъде одобрена от Народното събрание, тя ще бъде и сред потенциалните кандидати за служебен премиер по силата на последните промени в Конституцията.