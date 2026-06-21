Войната в Украйна:

ГЕРБ стреля по Радев: Отиде в Брюксел за санкциите като Аслан, сега ги защитава

21 юни 2026, 9:49 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ГЕРБ стреля по Радев: Отиде в Брюксел за санкциите като Аслан, сега ги защитава

"Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите са неплодотворни, отиде в Брюксел като Аслан и се върна като човек, който е преоткрил прелестите на европейския консенсус. Когато отиваме на темата за 21-ия пакет санкции срещу Русия и затова България ще налага ли вето по отношение на патриарх Кирил, темата е различна. Какъв е българският национален интерес да блокираме санкциите, ако патриарх Кирил се окаже част от санкционния режим".

Това заяви пред bTV бившият министър на вътрешните работи, а сега депутат от ГЕРБ Даниел Митов. Още: Радев пусна димка около руския патриарх Кирил: Борисов за санкциите срещу Русия и излизането на България от "сивия списък" (ВИДЕО)

Припомняме, че в четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание. 

Войната като Кръстоносен поход

По думите му патриарх Кирил третира войната в Украйна като "Кръстоносен поход".

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"Може да не е тръгнал да стреля с калашник патриарх Кирил, но дава легитимност на войната и придава морален статус на войната да се убиват хората. Патриарх Кирил се превърна в капелан, но не и духовник на руския президент Владимир Путин", коментира Даниел Митов.

Според него не може да се обвързва българската външна политика с благодарности към Русия от 19 век. 

"България не може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. България трябва да бъде част от разумен разговор в голям формат. Фантазия е България да може да бъде мост за мир между Русия и Украйна", каза още Даниел Митов.

Още: Депутат на Радев застана на страната на Путин: Руският патриарх Кирил не е стрелял с калашник, за да бъде санкциониран

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ГЕРБ Владимир Путин Патриарх Кирил Румен Радев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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