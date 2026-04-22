Гешев каза дали е помогнал за успеха в кариерата на Радев (ВИДЕО)

"Аз не съм си подал оставката, а цялата политическа класа се обедини и ме отстраниха без да имам реално основание. Между другото и г-н Сарафов не си е подал оставката. Той е оттеглил съгласието да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор", каза бившият главен прокурор Иван Гешев в интервю за "Извън ефир" след оставката на Борислав Сарафов. Той заяви, че оставката му не представлява особен интерес за него.

"Не мисля, че представлява особен прогрес за българската правосъдна система", добави Гешев.

Политическо решение

Според него оттеглянето на Сарафов е политическо решение и обвърза оттеглянето му с предсрочните парламентарни избори в неделя.

Той направи паралел и със своето оттегляне от поста: "Опитаха се да ме мотивират - едното е тоягата, другото е морков. Едното е взрив, другото: "Стани посланик някъде".

Според него, ако двойните стандарти, че политиците може да говорят за седбната система, а магистратите не, както и не се променят правилата в държавата, независимо кой е главен прокурор, няма да има значение, защото нищо няма да се промени.

Кариерата на Радев

Гешев не мисли, че е помогнал особено за кариерата на Румен Радев и неговия резултат на изборите. "Силно надценявате моите възможности да съм съдействал за политическото изгряване на Радев", заяви Гешев.

"Не виждам връзка с действията на прокуратурата в президентството, или поне не пряка, с политическото развитие спрямо г-н Радев", заяви още Гешев. Според него юмрукът на Радев пред президентството е бил свързан с много фактори.