"За да няма прегрупиране": Гюров каза какво да се направи след оставката на Сарафов (ВИДЕО)

Служебният министър-председател Андрей Гюров в интерню за "Извън ефир" заяви, че отговорността на политиците е да разчетат възможността след оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Според него смяната на Сарафов е закъсняла и е само началото в този процес. Ето защо от служебния кабинет са оставили в наследство правилата, по които трябва да бъдат излъчвани големите в съдебната власт. "Надяваме се този път работата да бъде свършена по правилния начин, за да не е прегрупиране", заяви Гюров.

Попитан чия е заслугата за оставката на Сарафов, той отговори:

"Не мисля тук въпросът е чия е заслугата. Това е един бивш временно изпълняващ функцията главен прокурор. Мисля, че действието беше така или иначе закъсняло. От една страна защо се случи толкова по-бързо? Това е синдрома "26 секунди", той се случва точно тогава, когато има смяна на политическата обстановка. Това е синдром на прокуратурата. Показва само колко е зависима тази институция, която по Конституция и твърдения би трябвало да е абсолютно пнезависима, но ние го виждаме вече няколко пъти. Ясно е, че едно такова пренареждане не е решение на проблема", добави Гюров.

"Основна част на моделът "Борисов Пеевски в прокуратурата", смята още Гюров.

Срещал ли се е със Сарафов?

Той отрече да е общувал с главния прокурор, като единственото, което е получил честитка от прокуратурата с проверки към самия него, главния секретар, министъра на правосъдието и вътрешния министър.

По думите му в две трети от случаите има прекратяване на тези проверки.

Той уточни, че самите проверки е разбрал и от "кафяви медии", като по думите му те са под ръководството на Софийска градска проктуратура, чийто ръководител се вози с Петьо - Еврото.