Най-важното от изборите:

"За да няма прегрупиране": Гюров каза какво да се направи след оставката на Сарафов (ВИДЕО)

22 април 2026, 18:29 часа 50 прочитания 0 коментара

Служебният министър-председател Андрей Гюров в интерню за "Извън ефир" заяви, че отговорността на политиците е да разчетат възможността след оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Според него смяната на Сарафов е закъсняла и е само началото в този процес. Ето защо от служебния кабинет са оставили в наследство правилата, по които трябва да бъдат излъчвани големите в съдебната власт. "Надяваме се този път работата да бъде свършена по правилния начин, за да не е прегрупиране", заяви Гюров.

Попитан чия е заслугата за оставката на Сарафов, той отговори:

"Не мисля тук въпросът е чия е заслугата. Това е един бивш временно изпълняващ функцията главен прокурор. Мисля, че действието беше така или иначе закъсняло. От една страна защо се случи толкова по-бързо? Това е синдрома "26 секунди", той се случва точно тогава, когато има смяна на политическата обстановка. Това е синдром на прокуратурата. Показва само колко е зависима тази институция, която по Конституция и твърдения би трябвало да е абсолютно пнезависима, но ние го виждаме вече няколко пъти. Ясно е, че едно такова пренареждане не е решение на проблема", добави Гюров. 

"Основна част на моделът "Борисов Пеевски в прокуратурата", смята още Гюров. ОЩЕ: Борислав Сарафов подаде оставка!

Срещал ли се е със Сарафов?

Той отрече да е общувал с главния прокурор, като единственото, което е получил честитка от прокуратурата с проверки към самия него, главния секретар, министъра на правосъдието и вътрешния министър. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му в две трети от случаите има прекратяване на тези проверки. 

Той уточни, че самите проверки е разбрал и от "кафяви медии", като по думите му те са под ръководството на Софийска градска проктуратура, чийто ръководител се вози с Петьо - Еврото. ОЩЕ: Демерджиев за оставката на Сарафов: Изключително закъснял акт. Да не се опитват да моделът да оцелява

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
ВСС служебно правителство Борислав Сарафов съдебна власт Андрей Гюров кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес