Гражданска инициатива търси кандидат-президент за ПП-ДБ

Гражданска инициатива с политическа насоченост започна да се развива през последните дни. Нарича се "Форум за демократично действие" и събира десетки професионалисти от различни области, които заявяват, че ще работят за "единството на демократичната общност". Групата засега е активна само във Facebook. Там се представя като "неформален кръг от съмишленици и експерти от различни области, с различни убеждения, но защитаващи основните демократични ценности". Като първа задача си поставя търсенето на обща кандидатура за президент, около която да се съберат "всички свободомислещи българи".

Недвусмислено заявява, че разчита преди всичко на една политическа сила – ПП-ДБ.

Единство на "всички свободомислещи"

"Събира ни очевидното – необходимостта от единство, от мобилизация и победа на предстоящите президентски избори. Обединението, което смятаме за крайно наложително, включва не само стабилна про-европейска коалиция на Продължаваме Промяната и Демократична България, но и привличане на близки по възгледи и програми партии и граждански организации, взаимодействие между професионалните политици и гражданите, мобилизация на онези, които не гласуват", пише в текста, с който "Форум за демократично действие" се представя пред публиката.

Засега гражданските дейци не споменават други политически сили, освен ПП-ДБ, които да привлекат към замисъла си за обединение, пише в. "Сега".

Групата очертава профила на бъдещия кандидат за държавен глава: "да е представител на широк спектър привърженици на демокрацията, за да олицетворява и да съдейства за единството на нацията, както изисква конституцията". Кандидатът трябва да се ръководи от три приоритета: "да защитава националните интереси, да подкрепя Украйна и сигурността на ЕС и да е непримирим към корупцията и ограбването на държавата".

Конкретни имена за "Дондуков" 2 все още не се обсъждат публично.

До момента "Форум за демократично действие" наброява 35 души, много от които са познати на публиката.