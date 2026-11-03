Гюров да остане в политиката: Никола Минчев го подкани с половин уста да се включи в битката за местна власт

"Ще се радвам и смятам, че е добре Андрей Гюров да остане ангажиран в политиката. Под каква форма обаче - той (Гюров - бел. ред.) самият трябва да каже и дали има желание да го направи. След като минаха президентските избори, трябва да започнат разговорите за местните избори". Това заяви евродепутатът от ЕНП/Обнови Европа и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев пред БНТ. Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

Минчев е доволен, че Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно като кандидат за президент и вицепрезидент, успяха да разширят своята подкрепа.

Кой е отборът за местната власт?

Никола Минчев заяви още, че е разумно да има някакво противопоставяне между "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но и двете си остават близки политически съратници. Той не отговори на въпросите на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова от кой отбор ще бъде той на местните избори. Никола Минчев пък я контрира с въпроси колко отбори има?! Така и не се намери еднозначен отговор дали ПП и ДБ ще се разделят в принципите си за местните избори догодина.

Минчев каза още, че не може да се говори за озлобление спрямо политическите опоненти на ПП и ДБ.

Още: "Загубихте. Някой трябва да си ходи": Асен Генов с коментар след балотажа

Нов ВСС

Бившият председател на Народното събрание добави, че не е участвал в разговорите за новия кадрови орган. Изборът на нов ВСС е важен, но е важно и самите кандидати как ще се справят на самото изслушване, посочи Минчев.

Според него големият проблем е как ще се формират мнозинства и от обвързване с други политически сили. В политиката, ако няма разговори, нещата не могат да се получат, призна Минчев, за когото е важно да види самите кандидатури, които ще съберат подкрепа и как ще се представят по време на изслушването си в Комисията по правни въпроси в Народното събрание.

Още: Откъде дойдоха решаващите гласове за Гюров и Йотова? Анализ на „Тренд“ след балотажа