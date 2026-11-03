ПП трябва да са доволни - все пак кандидатът на Борисов и Пеевски не беше избран за президент

Думите от заглавието са на Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ). Той ги каза в сутрешния блок на БНТ.

Витанов беше подложен на кръстосан разпит заради казаното от него, че има "сглобка" между ПП и ДПС за президентските избори заради избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС) - ОЩЕ: "Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС": Петър Витанов за залога на президентския вот

Сглобка или не?

А вие очаквахте да спечелите в Кърджали, като имаше арести (на кметове) ли - на този въпрос Петър Витанов отговори, че сглобка е имало, но даде и обяснение защо в крайна сметка не е имало ефект от нея. Той беше питан каква сглобка, като в Кърджали избирателната активност е най-ниска и колко тогава е силно влиянието на ДПС и Делян Пеевски, ако наистина те са оказали договорена зад кулисите подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев. Нашият анализ преди балотажа беше за около 50 000 гласа от ДПС в тяхна полза (бел. ред. - в Кърджали дойдоха малко над 21 000 гласа, а заедно с Шумен и Разград са малко над 46 000 гласа, но за Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха общо близо до 52 000 гласа от трите "смесени" района), поясни Витанов и разясни защо толкова. Няколко са причините, по думите му - от ДПС не използвали един "отвратителен прийом", а именно - купуване на гласове. Разчитаха досега и на кметовете по административен път да събират гласове, но кметовете вече са по-независими, не стана така - и им остана само убеждението, заключи Петър Витанов - ОЩЕ: Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат

Логиката на тази сглобка беше за ВСС, практиката обаче е, че като се загуби битка или война, се разпада разбирателството, каза още председателят на парламентарната група на ПБ. Последва въпрос: Значи вие ще спрете да ги наричате сглобка? Отговорът – не е важно ние как го наричаме, а да се съсредоточим върху по-важното, да видим можем ли да изберем ВСС, който да е ключов за постигане на търсената справедливост. И още, според Витанов: Сглобка е символ за общо управление – не е сглобка, че получавахме подкрепа от ДПС в парламента, получихме първите месеци, колегите от ПП-ДБ също са били в такава ситуация – но това не е управление. Стараем се да говорим предварително за всеки законопроект с всички в парламента, преди да влезе в пленарна зала.

Витанов отрече ПП "Възраждане" да е дала подкрепа на Илияна Йотова за изборите, за да има съглашение с ПБ за ВСС.

"За нас това е сигнал", призна Витанов предвид резултатите от първия тур на президентските избори. "Трябва да сме много по-решителни, още по-близо до хората - смятам, че с едни конкретни мерки, които сме предвидили, ще успеем", добави той.