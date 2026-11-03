В 7 европейски страни е имало кибератака срещу хладилници в супермаркети

Десетки супермаркети в 7 европейски страни са били засегнати от кибератака, засягаща хладилниците и фризерите им. Около 40 супермаркета Delhaize в Белгия и Люксембург бяха обект на атака, докато по-малък брой магазини бяха засегнати в Швеция, Ирландия, Холандия, Естония и Финландия.

Белгийската компания Sabcobel, която произвежда някои от компроментираните хладилници, заяви, че изпарителите на устройствата са били превключени в режим на размразяване, което е довело до затоплянето им, по метод, който се смята за същия, използван при инцидента от миналия месец, който засегна стотици френски супермаркети.

Храна на стойност милиони евро е трябвало да бъде изхвърлена през октомври, съобщиха тогава местните медии.

🥵 Hackers wreak havoc in European supermarkets: refrigerators heated up to +50°C A new wave of cyberattacks has hit stores in Ireland, Sweden, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, and Estonia. Hackers gained access to refrigeration systems, switched the equipment into defrost mode, and began raising the temperatures. At one supermarket in Sweden, refrigerators were reportedly set to +50°C instead of keeping food cold. Products spoiled, forcing supermarkets to throw away large quantities of meat, dairy products, and frozen goods. Similar attacks hit hundreds of stores across France in October. Cyberattacks have now reached supermarket refrigerators. From the massive Binance hack to attacks on everyday infrastructure, the list of targets keeps growing. And this may only be the beginning. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

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Стефан Моеланс, изпълнителният директор на Sabcobel, която управлява системите на Delhaize, заяви в понеделник пред информационната агенция Belga, че инцидентът е кибератака и че компанията е „работила цяла нощ и сутрин, за да изключи засегнатите устройства от мрежата“. Той каза, че след френската атака в началото на октомври компанията е работила за „защита на хладилниците на нашите клиенти от тази уязвимост“, но че устройствата се нуждаят от физически модификации, а не само от актуализации на софтуера.

Повечето супермаркети в Европа са свързани с интернет и поддръжката и отстраняването на неизправности могат да се извършват дистанционно. „Най-простото решение е да управляваме хладилниците през защитена интернет връзка. Повечето от нашите клиенти преминаха към това след атаката във Франция“, добави Моеланс.

Съобщава се, че температурата на фризерите в няколко магазина в Европа се е повишила до 50°C (122°F).

Не е ясно кой стои зад последната очевидна атака.

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В САЩ властите разследват причините за неизправности в хладилните системи в редица американски военни бази през август и работят съвместно с френски представители, за да установят дали инцидентите могат да бъдат свързани.

Националните агенции за киберсигурност на Белгия и Швеция заявиха, че следят инцидента.

Националният център за киберсигурност на Обединеното кралство заяви, че работи с международни партньори и индустрията, за да „разбере напълно подробностите за инцидента“. В Обединеното кралство не са съобщени инциденти.

Източник: Pixabay

Засегнатите

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Във Фландрия, Северна Белгия, клон на Delhaize в Hoeilaart, съобщи, че е загубил продукция на стойност €100 000 (£83 500). Управителят заяви, че тази оценка дори не е взела предвид по-нататъшните загуби, които биха възникнали от затварянето на магазина.

Carrefour, френски супермаркет, заяви, че инцидентът е засегнал само 15 от белгийските му магазини, добавяйки, че са взети незабавни мерки, за да се гарантира, че всички магазини остават отворени.

Говорител на Colruyt Group, която управлява магазини Spar в Белгия по франчайз система, заяви пред Ройтерс, че хладилните системи на 5 магазина са били атакувани.

Шведският търговец на бюджетни мебели Ikea заяви, че хладилните системи на магазина му в западния белгийски град Монс са били засегнати, като говорител, цитиран от Ройтерс, е заявил, че „не можем да изключим възможността за засегнати и други места“.

В Швеция бяха засегнати няколко магазина на ICA и Coop. Говорител на ICA потвърди, че инцидентът е засегнал „малък брой магазини на ICA, работещи извън централната мрежа на ICA“. „ICA в момента подкрепя засегнатите магазини в справянето със ситуацията“, казаха те. Един от клоновете на ICA, разположени в Шьобо, Южна Швеция, написа в социалните мрежи: „Нашите хладилници и фризери бяха хакнати през нощта и са настроени на температура 50 градуса.“ Магазинът беше затворен по-рано, но сега е отворен отново за клиенти. 7 от 800-те магазина на Coop в Швеция също бяха засегнати, но „ситуацията в момента е овладяна и под контрол“, заявиха от компанията пред BBC.

В съседна Финландия са открити неизправности в хладилници в някои магазини от веригата K. Собственикът на веригата супермаркети Kesko беше цитиран от финландския вестник Helsingin Sanomat, който заяви, че експертите по сигурността разследват причината за проблема.

Атаката засяга и магазини в Ирландия, Холандия и Естония. В Ирландия бяха атакувани 13 супермаркета SuperValu. Говорител на собственика на веригата, Musgrave Group, потвърди пред The ​​Irish Times, че „киберинцидент“ е засегнал хладилните ѝ системи, но добави, че въздействието е ограничено до „специфичен модел“ хладилник. Говорител на датския производител Danfoss заяви пред холандския обществен радиоканал NOS, че системите за замразяване и охлаждане на най-малко 17 компании в Холандия са били атакувани през нощта, като са засегнали месарници и малки квартални магазини. Супермаркет Selver в Естония също е бил засегнат, а има и съобщения за други засегнати компании в страната, според ERR.