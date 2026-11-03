Риск от поскъпване на стоките заради газа: Управляващите успокояват, че подкрепата за бизнеса продължава

Веднага след изборите за президент дойде новината, че цената на природния газ поскъпва с близо 33%. „Това няма да се отрази на цената на парното и на тока за битовите потребители. Ясно трябва да кажем, че както председателят на КЕВР миналата седмица, така и премиерът и енергийният министър ясно казаха, че няма да има поскъпване, че цената ще се запази до 30 юни 2027 г. и че ще бъдат направени съответните компенсаторни механизми“, каза в ефира на Нова телевизия депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петков.

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Той беше категоричен, че има средства, които ще бъдат осигурени, включително чрез Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че този компенсаторен механизъм ще бъде насочен към бизнеса и към гражданите, за да може те да не усетят покачването на цената на природния газ.

Попитан очаква ли се поскъпване на стоките и услугите заради по-високата цена на природния газ, Петков отговори, че механизмите, които са за бизнеса, ще продължат, за да може да се запази конкурентоспособността на българската икономика, така че няма изгледи от такива притеснения.

Относно критиките, че от КЕВР са съобщили за по-високата цена на природния газ, след като са били обявени резултатите от президентските избори, депутатът от ПБ отговори, че не мисли, че по някакъв начин може да се влияе на КЕВ. „Той е независим регулатор, чието ръководство се назначава от Народното събрание. Няма как правителството да влияе върху решението, което ще вземе КЕВР“, категоричен бе Петков.