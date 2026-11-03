Мъжът, убил куче в "Кръстова вада", изритал и друг домашен любимец и заплашил стопанката му

За моя радост срещата ми с въпросния индивид не завърши с фатален край. Ситуацията се състоя в петък (30 октомври) в 8:30 часа сутринта. От нея също има видеозапис, в който станах обект на почти идентична ситуация. Това разказа в ефира на Нов телевизия Таня Бойкова, която също е станала жертва на мъжа, който ритна и уби куче в столичния квартал „Кръстова вада“. ОЩЕ: Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

Тя сподели, че е преминавала с кучето си – пумеран, по тротоара пред въпросната кооперация. „В тоя момент кучето ми не извършваше абсолютно никакви физиологични нужди или каквото и да било, не минаваше през тревните площи, просто преминавахме. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. Първоначално не обърнах особено внимание, но в един момент станах обект на неговите крясъци и псувни“, каза младата жена.

Тя разказа още, че физическа агресия срещу нея не е имало, но мъжът е изритал и нейния домашен любимец, който тежи 2 килограма.

„Явно въпросният индивид може да проявява агресия само към по-слаби от него. Изрита го изключително силно. След което започна да заплашва и мен, че ще последва същото. Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад блоковете има камера и всичко това е записано, след което въпросният просто тръгна в неизвестна за мен посока“, каза потърпевшата.

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Тя е подала сигнал в полицията, предоставила е и запис от случилото се.

Божкова обясни, че това не е изолиран случай. По думите й с нея вече са се свързали и други жени, станали жертва на агресия от същия човек. Сред тях е жена с два френски булдога, която е била нападната по абсолютно идентичен начин само минута преди инцидента с померана.