Войната в Украйна:

Мъжът, убил куче в "Кръстова вада", изритал и друг домашен любимец и заплашил стопанката му

03 ноември 2026, 8:10 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мъжът, убил куче в "Кръстова вада", изритал и друг домашен любимец и заплашил стопанката му

За моя радост срещата ми с въпросния индивид не завърши с фатален край. Ситуацията се състоя в петък (30 октомври) в 8:30 часа сутринта. От нея също има видеозапис, в който станах обект на почти идентична ситуация. Това разказа в ефира на Нов телевизия Таня Бойкова, която също е станала жертва на мъжа, който ритна и уби куче в столичния квартал „Кръстова вада“. ОЩЕ: Убитото с ритник куче в "Кръстова вада" е на украинско семейство

Тя сподели, че е преминавала с кучето си – пумеран, по тротоара пред въпросната кооперация. „В тоя момент кучето ми не извършваше абсолютно никакви физиологични нужди или каквото и да било, не минаваше през тревните площи, просто преминавахме. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. Първоначално не обърнах особено внимание, но в един момент станах обект на неговите крясъци и псувни“, каза младата жена.

Тя разказа още, че физическа агресия срещу нея не е имало, но мъжът е изритал и нейния домашен любимец, който тежи 2 килограма.

„Явно въпросният индивид може да проявява агресия само към по-слаби от него. Изрита го изключително силно. След което започна да заплашва и мен, че ще последва същото. Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад блоковете има камера и всичко това е записано, след което въпросният просто тръгна в неизвестна за мен посока“, каза потърпевшата.

ОЩЕ: Мъж уби куче с ритник пред очите на стопанина му, хора излязоха на протест пред дома му (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя е подала сигнал в полицията, предоставила е и запис от случилото се.

Божкова обясни, че това не е изолиран случай. По думите й с нея вече са се свързали и други жени, станали жертва на агресия от същия човек. Сред тях е жена с два френски булдога, която е била нападната по абсолютно идентичен начин само минута преди инцидента с померана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
насилие над животни агресия кучета
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес