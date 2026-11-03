Не сме казвали на КЕВР какво да прави с газа, имаше консултации за тока: Петър Витанов с обяснение

Няма да има вдигане на цени на парното и тока до края на юни, 2027 година. Това заяви Петър Витанов, председател на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) пред БНТ. Той се сблъсъка с въпроса дали ръководството и по-точно председателят на КЕВР е привикван заради цената на газа от ПБ – Витанов го отрече, но обясни, че имало "консултации" с КЕВР откъде да дойдат резерви, за да няма поскъпване на парното и тока.

Припомняме, че в крайна сметка цената на газа беше вдигната, след като първоначално беше обявено, че няма да се случи – ОЩЕ: "34% е високо, 32% не е": Гняв от поскъпването на газа със задна дата, "за да не лъсва лошата новина на изборите"

На въпрос откъде ще дойдат пари, отговорът на председателя на ПБ беше – от Фонд СЕС (Сигурност на електроенергийната система - ФСЕС), точно затова е имало политически консултации с КЕВР и това, според Витанов, е нормално - той на няколко пъти повтори, че КЕВР е независим регулатор. В процеса на разговор не беше добре обяснено какво е ФСЕС – това е структура, която беше създадена да гарантира финансова стабилност на енергийната система в България. Фондът се пълни от всички производители на ток, от търговците на ток, както и мрежови или газови оператори в страната. Всеки месец те трябва да внасят 5% от своите приходи в СЕС. СЕС обаче не може да тегли или отпуска заеми, да издава облигации или да предоставя финансови гаранции на трети лица.

Всъщност, основната задача на ФСЕС е да компенсира разликата между цените на борсата и т.нар. регулаторни цени на КЕВР - тези, които плащат домакинствата и ТЕЦ-овете. Но за компенсации заради скъп ток електроцентралите (включително ТЕЦ) по закон се подчиняват на "таван на приходите" (за различните производители на ток таванът е различен и се определя от Министерския съвет, обикновено веднъж годишно). При този таван всяка сума, спечелена от продажби на ток на борсата над определен праг, автоматично се изземва и отива във ФСЕС за покриване на дефицити заради скъп ток. И точно по тази тема всички работодателски организации поискаха среща с правителството, като има искане енергоемките предприятия да плащат промишлен ток на регулирания пазар, не на борсата, "докато има екстремни цени" - ОЩЕ: Токът е много скъп: Работодателите настояват за спешна среща с Радев и правителството, искат да плащат друга цена