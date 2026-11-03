Цветанов: Гражданинът Борисов се делегитимизира с поведението си спрямо Гюров

Десните избиратели не припознаха Андрей Гюров, а Демократичният форум можеше да издигне кандидатура година по-рано. Не смятам, че обща дясна кандидатура щеше да спечели на първи тур (както каза Бойко Борисов). Проблем беше и, че Борисов даваше различни послания през кампанията – а ключови фигури в ГЕРБ като Емил Радев и Вежди Рашидов бяха в Инициативния комитет на Илияна Йотова. Това заяви бившият МВР министър Цветан Цветанов, който беше вторият човек в ГЕРБ след Борисов дълги години и "изгоря" от партията след "Апартаментгейт" – ОЩЕ:

Според него, "гражданинът Борисов тотално се делегитимизира" - Цветанов увери, че ако Гюров беше спечелил, лидерът на ГЕРБ е щял да каже, че е станало заради подкрепата му в последния момент. Борисов обаче първо критикуваше Гюров, напомни бившата му "дясна ръка" в ГЕРБ. Ако сега има парламентарни избори, ГЕРБ ще е под 300 000 гласа, предрече Цветан Цветанов, който разви теза, че Борисов прави всичко възможно да оцелее политически и затова извършва резки политически завои. Според него, по места за местните избори догодина структурите на ГЕРБ са раколебани и търсят кого друг да подкрепят – бившият МВР министър изтъкна себе си като алтернатива и обясни, че неговите "Републиканци за България" активно работели да ги привлекат. И на други избори Цветан Цветанов е говорил в този друг, но досега забележим резултат на официален вот не се е видял – а сега заговори, че щял да си партнира с всички, които искали и можели да са алтернатива.

Цветанов наблегна на следното – много симпатизанти и членове на ГЕРБ, които гласували за Йотова. И още – че потенциално един десен кандидат би трябвало да събере поне 800 000 гласа, толкова имало за десни партии на предсрочните парламентарни избори през април, 2026 година.

Същевременно Цветанов обърна внимание на резултатите в Кърджали и че половината гласове, дадени за ДПС през април, сега се появили на втори тур в подкрепа на Андрей Гюров. Бившият МВР министър счита, че кампанията на Гюров е била само за твърдите ядра и това категорично не е било достатъчно.

"Имахме насреща си един неподготвен Гюров", категоричен беше бившият МВР министър пред bTV и напомни, че в Гоце Делчев Гюров е загубил, след като там е открил кампанията си, а му е роден град. Цветанов видя като грешки кампанията в ТикТок с ирония срещу Илияна Йотова (според него зад тази кампания стои Ивайло Мирчев) и че Арман Бабикян се е оттеглил като пиар на двойката Гюров-Кандев още почти месец преди изборите. Бившият МВР министър поиска и отговори от пиарите, които са се грижели за Гюров, какво са свършили – защото в дебата с Йотова по БНТ Андрей Гюров е бил по-зле дори по икономическите въпроси, а се е очаквало да не е (Гюров беше подуправител на БНБ).

За финал Цветан Цветанов предупреди – на хората им омръзна политическа нестабилност, искат да има сигурно управление.