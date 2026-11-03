"34% е високо, 32% не е": Гняв от поскъпването на газа със задна дата, "за да не лъсва лошата новина на изборите"

Само ден след като президентските избори минаха и победата на Илияна Йотова стана факт, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри увеличение на цената на природния газ с 32,5%. Няколко дни преди вота председателят на комисията Пламен Младеновски определи поисканото от "Булгаргаз" увеличение от 34% като неприемливо и предупреди, че то би имало шоков ефект върху топлофикациите и икономиката. Социалните мрежи избухнаха в недоволство от това забавено увеличение.

Мнозина експерти подчертават, че решението е обявено след изборите, но официално влиза в сила със задна дата.

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"За да не лъсва лошата новина в изборния ден, но със задна дата"

"Току-що стана ясно, че цената на природния газ скача с близо 33%. Само дни след уверенията, че цената няма да се променя и съвета на енергийния министър "Ако ви е скъпо на газ - минавайте на ток"", написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той разказа за предизборна среща в Пловдив, на която възрастен човек му казал "Г-н Радев не вярвам да ни излъже".

"Е, аз ще открия този човек и ще му обясня: 1. Нямаше да вдигат цената на газа - вдигнаха я ден след изборите, карайки независимия регулатор КЕВР за първи път да заседава на 2.11., вместо на 1.11., за да не лъсва лошата новина в изборния ден. Но пък увеличението е със задна дата - от 1.11; 2. Щяха да борят олигархичния модел - Сметна палата не намери нищо нередно в полетите на Пеевски. Дали има договорка с Пеевски да бъде изпран? 3. От ПБ обявиха, че за ВСС са готови да говорят с ГЕРБ и ДПС. Нещо, което отричаха преди изборите. 4. Предложеният бюджет на държавата няма реформи, има огромен дефицит и единственият ефект от него може да бъде глоба от поне 58 млн. евро. ЕК + спиране на еврофондовете за България", написа още Мирчев.

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По думите му са минали по-малко от 24 часа от края на изборния ден, но вече са започнали едно едно по едно да излизат "всички скандални стъпки, които показват неможенето и несъстоятелността на това управление".

"Цената за неумението на Радев да се управлява ще бъде платена от гражданите, малкия и среден бизнес. Радев, кога изобщо говорите истината? Ние ще предложим решението, ще бъдем алтернативата на тази некадърност, използвайки всички средства (вкл. уличен натиск) бюджетните ни и законодателни решения да бъдат приети", закани се Мирчев.

"За да не забележите, че плащате сметката като потребители, ще я платите като данъкоплатци"

"Добре дошли в България на Йотова и Радев! Добрите вести се надпреварват да пристигат. Природният газ поскъпва с 32%, а не с 34%, както поиска „Булгаргаз“. Все пак трябва да се покаже, че и КЕВР се грижи за хората. Само че на „Булгаргаз“ вече почти му е все едно. Дружеството е толкова дълбоко затънало в задължения и финансови проблеми, че разликата между един и два милиарда дълг изглежда все по-скоро счетоводна подробност. По същата логика можем да се отнасяме и към „Топлофикация София“ - дали задълженията ѝ ще достигнат два милиарда и половина евро, или ще останат малко под тази граница, очевидно вече не е от първостепенно значение", коментира дипломатът и бивш наш посланик в Русия Илиян Василев.

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"Изобщо, някакъв особен ренесанс на държавния социализъм се задава. Двете дружества продължават да функционират, въпреки че финансовото им състояние поставя сериозни въпроси за способността им да обслужват задълженията си. При нормално корпоративно управление подобно състояние би наложило незабавна оценка на платежоспособността и предприемане на съответните процедури за неплатежоспособност и несъстоятелност. Но когато става дума за държавни компании, очевидно правилата могат да бъдат отложени, а проблемите - прехвърлени към следващото правителство и следващото поколение данъкоплатци. А договорът с BOTAS продължава да тежи като воденичен камък. Натрупаните задължения и финансови ангажименти по него допълнително влошават положението. Сметката не изчезва. Просто още не е платена от всички нас", обяснява той.

"Сега гледайте какво предстои. За да няма протести и обществено недоволство, ще се правят опити да ни убеждават, че в България все още има нещо като планова, а не пазарна икономика. Цените могат да бъдат административно задържани, увеличенията - разсрочени, а проблемите - замитани под килима. За да ви ясен размерът на бездната - тези 58 евро/МВтч цена, която КЕВР е одобрил на Булгаргаз - е това, което компанията ще получава за газ, който купува много по-скъпо. На българската борса ГХБ - цената е около 90 евро/МВтч, а на холандската борса е между 95-103 евро/МВтч. Да ви е ясно, че от всеки кубически метър, който Булгаргаз продаде, ще губи десетки евро/МВтч. Пазарната реалност не се интересува от политическите желания. Натрупаните загуби трябва да бъдат покрити. Енергийните разходи трябва да бъдат платени. А когато цените не отразяват реалните разходи, разликата се поема отнякъде - чрез нов дълг, бюджетни трансфери, субсидии или бъдещи увеличения на цените", добави още той.

Василев заяви, че токът, парното и останалите разходи за домакинствата няма магически да останат евтини. "Въпросът е само кога и по какъв начин ще платим сметката. И за да не забележите, че я плащате като потребители, ще я платите като данъкоплатци. И това е само началото на радостта, която ни заля от снощи! Сещам се за онази история за великия везир, който питал министрите си какво е настроението на народа и определял данъците според отговора. Ако хората били кахърни - вдигал ги. Ако се веселели - намалявал ги. Та и ние така. При тези добри вести, които ни заливат, най-добре да го ударим на веселба. Има и друга по-прозаична причина. Имат поръчение от Путин. За това по-късно", добави дипломатът.

"34% е високо, а 32,52% не е"

"Един ден след изборите се изгавриха с хората. КЕВР току що вдигна цената на природния газ с 32,52%, със задна дата от 1.11.26г. Криха преди изборите какво ни готвят. Върнаха искането на Булгаргаз за 34 % увеличение, защото било високо. Замазваха ни очите. 34% е високо, а 32,52% не е, така ли? При това в тази цена не влиза достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази цена ще доубие някои индустрии. Ще засегне най-вече малки и средни предприятия. И ще се пренесе в крайния продукт на щанда. А думите на министъра на енергетиката "засегнатите от скъпия газ винаги могат да минат на ток" е цинично. Почти като онази крилата фраза "като няма хляб, да ядат пасти." За увеличената цена на газа правителството не предвижда и никакви компенсации, никакви - нито за индустрията, нито за цените. Народът ли трябва да плаща за загробващия договор с Боташ? Това е убийствено решение", написа бившият лидер на БСП Корнелия Нинова.

"Газът скача с близо трийсет и три процента ден след изборите. Защото пет дни преди тях ви обещаха да не поскъпва с “шоковите трийсет и четири”. Пиша всичко това на кирилица, защото знаем - арабските цифри са проблемът. Нищо друго", добави журналистът Полина Паунова.

"Честито! Вдигат цената на природния газ със задна дата, от вчера… с над 32%… но си траеха, изчакаха да мине вота. Това ще вдигне и цената на парното, и на тока. Булгаргаз иначе ще фалира, няма начин, казват… Но зад всичко това прозира една сделка, която виси на вратовете ни, ежедневно. Да, Боташ. Ликувайте, колеги българи, гласували за “мир”. Прогресивно ще става падението ни. И все по-скъпо", посочи и писателят Радослав Бимбалов.