И Ахмед Доган поиска оставката на кабинета "Желязков"

След като от "Продължаваме промяната-Демократична България" официално поискаха оставката на правителството и се заканиха, че ако кабинетът "Желязков" не си отиде, ще инициират вот на недоверие, от Алианс за права и свободи (АПС) също се обявиха за оставка и коментираха действията на полицията на големия протест на 1 декември, в края на който провокатори предизвикаха погром по софийските улици.

"През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: "Оставка!" Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността", написаха от АПС в своята Facebook страница.

"Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет", се казва още в позицията на АПС.

Мнение за действията на полицията

От партията оставят без коментар "неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София". Според Алианса за права и свободи "това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението".

"Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация.", завършват от АПС.

