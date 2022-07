И Великобритания подкрепи решението ни да изгоним 70 руски дипломати

"Великобритания приветства решителните действия на България за изгонване на 70 руски дипломати и разузнавачи. Ние заставаме в подкрепа на България и нейните по-нататъшни стъпки за защита на своите суверенитет и сигурност от руски враждебни действия", написа той в Twitter.

The UK welcomes Bulgaria’s decisive action to expel 70 Russian diplomats and intelligence officers.



We stand with #Bulgaria as it takes further steps to protect its sovereignty and security from Russian hostile activity.