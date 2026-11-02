Магнитни бури през седмицата 2-8 ноември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 2-8 ноември 2026 г. засега не се прогнозират дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 2 ноември 2026 г. ще бъде от степен 1,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ се предвиждат дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 2 ноември 2026 г. ще бъде от степен 3. Това не е повишена геомагнитната активност и не би могла да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 2 ноември 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 3. Това не е повишена геомагнитна активност и не би трябвало да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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